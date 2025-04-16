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Türkiye'nin gündemine oturmuştu: İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı

16.04.2025 - 15:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA)

Türkiye'nin gündemine oturmuştu: İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı

Televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi.Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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