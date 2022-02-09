Türkiye'nin gücüne güç katacak! TSK'ya K+ Füzesi teslimatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne K+ füzesi teslimatı yapıldı. Teslimatın gerçekleştirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.
09.02.2022 - 17:57 |
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Demir, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.
Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! 🚀🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2022
TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun.
➡️ @roketsan pic.twitter.com/Q1NXWVISFQ