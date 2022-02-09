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GündemTürkiye'nin gücüne güç katacak! TSK'ya K+ Füzesi teslimatı yapıldı
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Türkiye'nin gücüne güç katacak! TSK'ya K+ Füzesi teslimatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne K+ füzesi teslimatı yapıldı. Teslimatın gerçekleştirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.

09.02.2022 - 17:57 |
Türkiye'nin gücüne güç katacak! TSK'ya K+ Füzesi teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Demir, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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