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GündemTürkiye'nin en sıcak yeri seçilmişti! O ilçede sıcaklık 43 dereceye çıktı
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Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmişti! O ilçede sıcaklık 43 dereceye çıktı

06.06.2025 - 15:38Güncellenme Tarihi:
Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmişti! O ilçede sıcaklık 43 dereceye çıktı

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan ve 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi.

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi. İlçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölgelik alanlara yöneldiği gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.

Türkiyenin en sıcak yeri seçilmişti O ilçede sıcaklık 43 dereceye çıktı


Sarıcakaya ilçesi, 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak noktası seçilmişti.

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