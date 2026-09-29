Türkiye’nin en genç baro başkanı adayı Av. Ali Kasım Tuna adaylığını açıkladı

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İstanbul 2 Nolu Barosu’nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan ve Oybirliği Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Av. Ali Kasım Tuna, kişisel sosyal medya hesabında yayımladığı videoyla baro başkanlığına adaylığını açıklad

Tuna, konuşmasında baronun kuruluşunda emeği geçen meslek büyüklerine teşekkür ederken genç avukatların baronun yalnızca geleceğinde değil, bugününde de söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Genç meslektaşların karşılaştığı ekonomik güçlükler ve güvenlik sorunlarına çözüm aramayı en temel hedeflerinden biri olarak gösterdi. Ulaşılabilir, hak ihlalleri karşısında meslektaşının yanında duran, mesleki gelişimi destekleyen ve görevleri liyakate göre dağıtan bir yönetim anlayışı için aday olduğunu söyledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu’nun 4. Olağan Genel Kurulu, resmî ilana göre 3–4 Ekim 2026 tarihlerinde; yeterli çoğunluk sağlanmaması hâlinde 10–11 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Nolu Amfi’de yapılacak.

Av. Ali Kasım Tuna’nın adaylık konuşmasının tam metni:

Hayat, sadece yaptığımız işten ibaret değil.

Eve döndüğümüzde bizi bekleyenler; dostlarımız, sorumluluklarımız, hayallerimiz var.

Sonra sabah oluyor.

Cübbemizi alıyor, adliyeye gidiyor ve hepimizin ortak hikâyesine dönüyoruz.

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Bu mesleğe başladığım ilk günü de hatırlıyorum, bugün geldiğim noktayı da.

Her genç avukat gibi ben de bu mesleği büyüklerimden öğrendim.

Adliye koridorunda ilk kez yanımda duran, ilk dilekçemi düzelten, ilk duruşmamda arka sırada oturan meslek büyüklerimden…

Bu baroyu da onlar kurdu.

Kurucu heyetimizden Şengül Karslı Hanım, Cavit Tatlı Bey, Necati Ceylan Bey, Niyazi Paksoy Bey…

Önceki başkanlarımız Gönül Yıldız Hanım ve Yasin Şamlı Bey…

Ve burada isimlerini tek tek sayamadığım, bu baronun kuruluşunda emeği olan tüm büyüklerim, arkadaşlarım ve o gün imza atan iki bin meslektaşım…

Her birinize gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün sizin kurduğunuz çatının altında konuşuyorum.

Ve bunun ne kadar büyük bir emanet olduğunu biliyorum.

Genç bir avukatın adliye koridorunda yaşadığı tereddüdü de, bir meslektaşımın bazen sadece dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu da biliyorum.

Çünkü aynı mesleği yapmaktan önce, aynı hayatın içindeyiz.

Ve bence bir baroyu güçlü kılan tam da burada başlıyor:

Birbirimizi anlamakta.

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Ben Avukat Ali Kasım Tuna.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına adayım.

Ama bu yola tek başıma çıkmıyorum.

Yanımda; genciyle, tecrübelisiyle, farklı adliyelerden ve farklı alanlardan meslektaşlarımızın oluşturduğu bir ekip var.

Çünkü bir baroyu tek bir kişi değil, birlikte düşünen insanlar değiştirir.

Biz;

telefonu her zaman açık olan,

meslektaşının hakkı çiğnendiğinde ilk yanında duran,

gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi olduğu,

mesleki gelişimi önemseyen,

görevlerin tanıdıklığa göre değil, liyakate göre verildiği bir baro anlayışı için yola çıkıyoruz.

Meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarını görmezden gelmeyen, şiddet karşısında onları yalnız bırakmayan bir anlayış için…

Çünkü bir avukat, önce kendi hayatında güvende olmalı ki başkasının hakkını savunabilsin.

Geçmişin birikimini yanımıza alarak, yeni şeyler söylemekten çekinmeyeceğiz.

Önce birbirimizi anlayacağız.

Sonra kendimizi çok daha iyi anlatacağız.

Ve bunu birlikte yapacağız.

Birlikte daha güçlü, yarına daha hazırız.

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Ali Kasım Tuna kimdir?

Av. Ali Kasım Tuna, eğitiminin bir bölümünü yurt dışında gördükten sonra 16 yaşında üniversiteye adım attı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012'de mezun olan Tuna, aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisansını 2014'te tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını sürdüren Tuna, ileri düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor.

Tuna Özkan Ecertaş Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olarak ticari davalar, şirket danışmanlığı ve kentsel dönüşüm hukuku alanlarında çalışıyor. İstanbul 2 Nolu Barosu'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Tuna, baroda Adil Yargılanma Merkezi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Oybirliği Derneği'nde Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Çeşitli kademelerde siyasi görevlerde bulunan Tuna, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda da asil üye olarak görev yaptı.

1991 doğumlu Av. Ali Kasım Tuna, evli ve iki çocuk babası.