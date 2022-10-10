Türkiye’nin en büyük iskân projesinde sona gelindi Bakan Kurum: Yeni Yusufeli’ni çok beğendik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen Türkiye’nin en büyük iskân projesinde sona gelindi ve etaplar halinde yeni Yusufeli’ne taşınmalar başladı.

Yusufeli ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. 26 Şubat 2013 yılında temeli atılan Çoruh Nehri’nin üzerine 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise “çift eğrilikte ince kemer baraj tipi” kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın gövde inşaatını tamamladı. Baraj inşaatı ile birlikte ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. Bu kapsamda bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yusufeli’nde yeni yerleşim yerinde 4 etap halinde sürdürülen alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamladı. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2 katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. Yusufeli'nde alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi. Yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konut 321 iş yeri 22 arsa için hak sahibi bulunuyor.

"800 BİN METREKARE BİR İNŞAAT ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Aslan, “Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Artvin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz olarak, bu çalışmada görevlerimiz ve katkılarımız oldu. Bakanımız Sayın Murat Kurum’un himayelerinde yenilenen yerleşim yeri TOKİ Başkanlığınca, yaklaşık 800 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleştirildi. Konutlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, kamu binalarıyla, ticari üniteleriyle, köy yapılarıyla, kırsal konutları ile birlikte bu yapım süreçleri gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

Aslan, Yusufeli’nin yeni yerleşim yerine taşınma sürecine geçildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Taşınma sürecinde 1’inci ve 3’üncü etap dediğimiz bölgelerimizin tamamı tamamlandı. Bütün enerji verileri de sağlandı ve bu bölgede taşınma süreci başladı. 2’nci ve 4’üncü bölgede ise taşınmaya engel bir durum olmamakla beraber vatandaşımızın bütün hassasiyetlerini göz önüne alarak, peyzajı ile yeşili ile tam anlamıyla bitmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğimiz bünyesinde, yaklaşık 6 haftadır kesintisiz koordinasyon gerçekleştiriyoruz. 6 haftada planladığımız takvime uyduk. 1 ve 3’üncü bölgede şu anda 70'e yakın vatandaş ve birkaç esnafın taşınma sürecini başlattı. Taşınması gereken 7 tane köy vardı. Burada 1 köy tamamı ile taşındı. Diğer köylerin de taşınma süreci devam ediyor.”

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN

Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde yapılan konutların yatay mimariye uygun olduğunu vurgulayan Aslan, “TOKİ Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen yöresel mimariye uygun, güvenli ve çevre dostu yapılara vatandaşlar taşınmış olacak. Kamu binalarının taşınma süreci 2 hafta önce başladı. Şu anda tamamlanmak üzere artık okullarımızın taşınma süreci planlanmaya başladı ve kamu binalarımız da kesintisiz hizmet veriyor.” dedi.

“BARAJ SU TUTMAYA HAZIR HALDE”

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ise yeni Yusufeli ilçe merkezinin yapılaşmasının tamamlandığını belirterek, “Vatandaşımızı hak sahibi olanların da kuralarını çektik ve şu anda yerleşime başladık.” dedi. Yusufeli Baraj inşaatın tamamlandığını dile getiren Doruk, şöyle devam etti:

“Baraj şu an su tutmaya hazır halde. İnşallah kısa süre içerisinde yeni Yusufeli’ne taşınarak, barajda su tutmaya başlayacağız. Vatandaşlarımız çok memnunlar. Eksikler mutlaka var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın üst düzey görevlileri ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve yereldeki diğer birimler ile birlikte bir araya gelerek alan çalışmaları yapıyoruz. Eksikleri belirliyoruz, istişare edip çözüm önerileri geliştiriyoruz. Güzel bir ilerleme sağladık. Ülkemize büyük bir eser kazandırmanın yanında, küçük ama sevimli modern bir ilçe de kazandırmış olduk. İnşallah burada Yusufeliler, hemşerilerimiz mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürecekler. Ben ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buraya herkesi görmeye davet ediyoruz.” dedi.

Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, gerek çevre düzeni olarak gerek yeni taşınan vatandaşların birtakım talep ve ihtiyaçlarını gidermek için her hafta Yusufeli’nde oluyor.

"YENİ YUSUFELİ’Nİ BİZ ÇOK BEĞENDİK"

Bakan Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İçişleri, Ulaştırma, Tarım Bakanlığı ile el birliğiyle çalıştık. TOKİ’mizle inşasını yaptık. Ve Türkiye’nin en büyük iskân projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli’ni biz çok beğendik.“ ifadelerini kullandı.