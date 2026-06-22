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Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar! Doğaseverleri hayran bırakıyor

22.06.2026 - 22:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar! Doğaseverleri hayran bırakıyor

Hakkâri'nin eşsiz doğa harikalarından Mergan Yaylası, Avaspi Buzulları ve Cennet-Cehennem Vadisi, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen doğaseverleri ağırladı.

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Yaklaşık 20 bin yıllık buzulların arasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar; karla kaplı vadiler, devasa buzul kütleleri, yemyeşil yaylalar ve gökyüzüne uzanan heybetli dağlar arasında eşsiz manzaralarla buluştu. Yaz mevsiminde olmamıza rağmen bazı bölgelerde kar örtüsünün hâlâ kalınlığını koruması ziyaretçileri hayran bıraktı.

Doğa sporları grupları, yer yer kar örtüsü üzerinde kilometrelerce koşarak etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, fotoğraflarda gördükleri güzelliklerin çok ötesinde bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek Cilo'nun Türkiye'nin en etkileyici doğal alanlarından biri olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler, "Buzulları, şelaleleri, yaylaları ve muhteşem dağ manzaralarıyla burası gerçek bir doğa cenneti. Buraya tekrar geleceğiz" dediler.

Bugün Cennet-Cehennem Vadisi ve Cilo Dağları'nda oluşan renkli görüntüler, Hakkâri'nin doğa turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverler, bölgeden unutulmaz hatıralarla ayrıldı.

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