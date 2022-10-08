Türkiye'den yeni hamle: Deniz altına seyyar havuz!

Donanmanın envanterinde yer alan ve 2030’lu yıllarda yer alacak bütün denizaltılara bakım ve onarım hizmeti vermesi için planlanan Denizaltı Yüzer Havuzu projesinde sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı devlet savunma sanayii şirketi Asfat’ın yetkilileri, kendi sınıfında, boyutunda ve kapalı olması özelliği ile dünyada tek olan denizaltı havuzunun 4 ay içinde hizmete girmesinin planlandığı bilgisini verdi.

ALTI REİS

Türk donanmasının envanterinde Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıları yer alıyor. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Reis sınıfı denizaltıları donanmaya önemli bir güç katacak.

Yeni tip denizaltı projesi kapsamında, havadan bağımsız tahrik sistemi ile birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış 6 denizaltının hizmete alınması planlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapacak Reis Sınıfı Denizaltıların isimleri şöyle: TCG PİRİREİS, TCG HIZIR REİS, TCG MURAT REİS, TCG AYDIN REİS, TCG SEYDİ ALİ REİS ve TCG SELMAN REİS. Hizmet yeri Gölcük olacak yüzer havuz, jeneratör ile hareket edecek ve bir limana bağımlı olmadan istenilen yerde de hizmet verebilecek.

Kapalı ve mobil olacak havuzun uzunluğu 105 metre, genişliği 26.65 metre ve derinliği 19.9 metre olacak. Klaslaması Türk Loydu tarafından yapılan havuzun kaldırma kapasitesi 3000 ton. Yürüme hızı ise yüksüz olarak dakikada 20, yüklü olarak ise 5 metre.

YÜZER HAVUZ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önümüzdeki dönemde envantere alacağı platformlara da hizmet verebilecek Yüzer Havuz, 10.000 ton kaldırma kapasitesine sahip. Havuzun tam boyu 175,60 metre ve iç genişliği 35.54 metre. Yüzer Havuz 1 saat içinde dalabilmekte veya kaldırabilmekte. Havuzda 2 adet elektro hidrolik tip seyyar hareket edebilen vinç bulunmakta. Vinçler 10 ton yükü 10 mt/dk’da taşıyabilmekte. (Milliyet)