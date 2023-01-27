Türkiye’den Ukrayna’ya yardım: Elektrik desteği yapılacak

TÜRK şirketi Karadeniz Holding iştiraki ‘Karpowership’ ile Ukrayna devlet enerji şirketi ‘ECU’ arasında elektrik teminine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Ukrayna elektrik şirketinin açıklamasına göre, konuyla ilgili komşu Romanya ve Moldova ile gerekli izinler için devam eden görüşmelerde sona yaklaşıldı. Anlaşma halinde Karpowership gemilerinin; Tuna Nehri üzerinde Romanya kıyısındaki limanlara ve Moldova’nın yine Tuna üzerindeki Giurgileşti Limanı’na yanaşması planlanıyor. Yüzen santralların Ukrayna’da yaklaşık 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirtilirken, bu Odesa gibi büyük bir şehrin tüketimine karşılık geliyor.

‘30 GÜNDE BAŞLAYABİLİRİZ’

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Karpowership yetkilileri, anlaşma halinde gemilerin derhal yola çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna devletine ait enerji şirketi ECU ile yaptıkları sözleşmenin 500 megavata kadar elektrik temini içerdiğini aktaran şirket temsilcisi, “Başlangıçta doğrudan Ukrayna’ya yüzer gemi gönderilmesi düşünüldü. Ancak bunun güvenli olmadığı görülünce komşu Moldova ve Romanya alternatifi gündeme geldi” dedi.

GEMİ ADEDİ HENÜZ BELİRSİZ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Halihazırda bu iki ülkenin işletme izni vermesini beklediklerini aktaran yetkili, “Moldova ve Romanya’dan Ukrayna’ya uzanan enerji nakil hatları güvenli ve faal durumda. Gemilerimiz bu hat üzerinden enerji aktaracak” diye konuştu. Finansmanın nasıl sağlanacağına dair bilgi vermekten kaçınan yetkili, bu konuda üçüncü taraflarla da görüşmelerin sürdüğünü, henüz nihai karar verilmediğini belirtti. Gemilerin 30 günden kısa sürede enerji üretmeye hazır halde yerini alabileceğini kaydeden yetkili, filolarındaki gemilerin kapasiteleri değiştiğini, henüz kaç geminin bu operasyona katılacağını bilmediklerini kaydetti.

ENERJİ TESİSLERİNİ VURUYOR

24 Şubat’ta başlattığı işgalin başında hızla başkent Kiev’i ele geçirmek isteyen ancak bunu başaramayan Rusya, geçen ekim ayından beri Ukrayna altyapısını hedef alarak yıpratma taktiği izliyor. Son dört ayda Rus füzelerine hedef olan Ukrayna Elektrik üretim ve nakil tesislerinin yüzde 70’i kullanılamaz hale geldi. Yine aynı dönemde yaklaşık 1500 trafo merkezi devre dışı kaldı. Zorlu kış koşulları altında halihazırda Kiev dahil birçok kentte zaman zaman gün boyu süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Moskova, Ukrayna altyapısını “meşru hedef” saydığını ilan etmişti. Ukrayna enerji sistemine en büyük darbe, altı reaktöre sahip Zaparojye nükleer santralının Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmesi olmuştu.

Bilgi notu: Türkiye, BM ile birlikte Ukrayna ve Rus tahılının bu ülkelerden dünya piyasalarına taşınmasına aracı olmuştu.