Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Özellikle İsveç'ten somut bir adım göremedik. Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili daha az sorun var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz' dedi.