Türkiye'den Ermenistan kararı! Özel temsilcinin adı belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme adımlarına ilişkin, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" açıklamasında bulundu.
15.12.2021 - 21:06 |
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları sonrası Ermenistan'la yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Yeni seçimlerden sonra Paşinyan'dan olumlu mesajlar geldi. Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde Ermenistan'la güven artıcı adımları atıyoruz." dedi.
Ermenistan'la normalleşme adımlarına ilişkin de, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN BAE ZİYARET TARİHİ BELLİ OLDU
Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" dedi.