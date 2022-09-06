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Türkiye'den AB'ye Yunanistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığı ile bazı AB kurumlarının Ege ve Akdeniz ihtilafına yönelik açıklamalarına ilişkin, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi, hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

06.09.2022 - 09:39 |
Türkiye'den AB'ye Yunanistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan ihtilafa yönelik AB'den gelen açıklamalar hakkında yazılı değerlendirme yaptı. Açıklamaların, Türkiye açısından bir anlam ve değeri olmadığını aktaran Bilgiç, "AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların, bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ı şımartan bu tutum, çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların, Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir" ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK'

Türkiye- AB ilişkilerinin, Yunan- Rum vetosunun suistimalinden kurtarılması gerektiğine işaret eden Bilgiç, "Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB, diyaloğu teşvik etmek istiyorsa Türkiye- AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan- Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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