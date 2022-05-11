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GündemTürkiye'deki yabancı sayısını duyurdu! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan flaş göçmen açıklaması
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Türkiye'deki yabancı sayısını duyurdu! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan flaş göçmen açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunuyor. Çataklı görseller ile desteklediği açıklamalarında, "2017'den sonra Suriyeliler resmen gelmemeye başlamış. Fırat Kalkanı Operasyonu ile beraber güvenli bölge oluşturduk. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile beraber orada durdular. Askerimizi gönderdik ve operasyonları yaptık. 10 milyon göçmen gelmesi ihtimalini bu sayede 3 milyonda tuttuk." dedi.

11.05.2022 - 20:53 |
Türkiye'deki yabancı sayısını duyurdu! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan flaş göçmen açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında göç ve Türkiye'nin göç yönetimi gibi öne çıkan başlıklar ile ilgili sorulara cevap veriyor. Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Ülkemize toplu olarak gelenlere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok. Dönem dönem sayı değişiyor ikamet izni ile kalanlar fakat onlar aynı kişiler değil. Uluslararası olarak da gözetim altında yürüyen bir süreç bu. Toplamda ortaya çıkan rakam ise 5 milyon 497 bin 33 kişi. İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.

"2017'DEN SONRA SURİYELİ SAYISI YATAY"

2017'den sonra Suriyeliler resmen gelmemeye başlamış. Fırat Kalkanı Operasyonu ile beraber güvenli bölge oluşturduk. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile beraber orada durdular. Askerimizi gönderdik ve operasyonları yaptık. 10 milyon göçmen gelmesi ihtimalini bu sayede 3 milyonda tuttuk." Bu sayede 10 milyon göçmene çıkma ihtimali olan bir rakamı bu sayede 3 milyonda tuttuk. Yalanı bir sanat haline getirmiş olanlar hayali yalanlarını topluma pompalamaya çalışıyorlar. Bizim iki stratejimiz var. Biri güvenli alan oluşturup yeni göçleri dışarıda karşılamak.

 

Türkiyedeki yabancı sayısını duyurdu İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan flaş göçmen açıklaması

İdlib'de dış güvenliği de alarak güvenli bölge sağlıyoruz. Hayatın normalleşebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki hayatlarını normalleştirelim ki bize gelmesinler. Sivil toplum kuruluşlarımla çok sayıda faaliyet yürüttük.

İdlib'in normal nüfusu savaş öncesi 1 milyon 250 bindi. Şu an 4 milyon kişi orada. Burada belli oranda güvenlik sağlanabildiği için bu insanlar burada durabiliyor. Bizim hedefimiz, terörle mücadelede olduğu gibi sorunu ülkemize gelmeden ilerde karşılamak. Şu anda İdlib'de kamplardan gelen sayısı 1 milyon 300 bin. Bu dernekler, yapılan bağışlar ve AFAD'la şu ana kadar 57 bin briket evi bitirdik. Sonra 77 bini projelendirildi. Bu sayı 100 bine çıkacak. Biz orayı yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz.

Briket evlerin ilk başta maliyetleri 3 bin liraydı, şu anda 7-8 bin liraya dayanmış durumda. Güvenliğini sağladığımız İdlib ve diğer kamplara Türkiye'den 498 bin kişinin dönüşünü sağladık.

Gönüllü, güvenli ve onurlu olarak dönüş yapacaklar. Teşvik ederek göndereceğiz. Biz Suriyelilerle ilgili en kötüyü görmüş ve kitlesel akını durdurmuşuz. Asayiş olaylarına karışanlar sınır dışı ediyoruz.

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