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Türkiye’de tıp okudu, doktor olarak depremzedelerin yardımına koştu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri arasında Arnavutluk ekibi de bulunuyor. 80 kişilik ekibin 5’i kadın doktordan oluşuyor. Gönüllü olarak Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına katılan doktorların dördünün hikayesi dikkat çekti.

11.02.2023 - 10:12 |
Türkiye’de tıp okudu, doktor olarak depremzedelerin yardımına koştu

Gülhane Tıp Fakültesi mezunu ve asker bir babanın kızı olan Tabip Teğmen Dajana Zenelaj, Türkiye’ye gidileceğini duyduğunda hemen ismini yazdırmış. Zenelaj, “Türkçe’yi ilkokul 5. sınıftan beri biliyorum. Babam subay olduğu için Türkiye ile sürekli bağım oldu. 2021’de Gülhane Fakültesi’nden askeri doktor olarak mezun olduk. Türkiye’ye böyle gelmek istemezdik ama depremi duyar duymaz gönüllü olarak geldik. Türkiye için her şeyi yaparız. Hiç düşünmeden geldik” dedi.

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GÖNÜLLÜ GELDİM

Milliyet'in haberine göre; Türkiye’ye daha önce gelmediğini ama bu görev için gönüllü geldiğini söyleyen Tabip Teğmen Arjeta ise şunları söyledi: “Çok büyük bir deprem. Türkiye’ye daha önce hiç gelmemiştim. İlk kez böyle geldiğim için üzülüyorum. Enkaz altından keşke daha fazla canlı çıkarsak” dedi.

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Arnavutluk arama kurtarma ekibi olarak dünyanın pek çok yerinde çalışmalara katıldıklarını ama daha önce böyle büyük bir deprem görmediklerini söyleyen ekip komutanı Albay Elton Reso da şunları söyledi: “Ekip 80 kişiden oluşuyor. Hem sağlık hem de kurtarma ekibimiz de var. Ekibimizde 7 kadın personelimiz var. 3 ambulansla geldik. Kadın doktolarımızdan 2’si Gülhane Tıp Fakültesini bitirip askeri doktor olarak çalışıyor. 2 kişi de Kara Harp Okulu mezunu. Depremden hemen sonra yola çıktık. Salı sabahı Malatya’daydık. Türk ekibiyle birlikte Salı sabahı bir çocuk kurtardık. 2019’da Arnavutluk’ta deprem olmuştu, daha önce bu kadar büyük bir deprem görmemiştik. Türk ekipleri oraya yardıma gelmişti. Biz de şu an Türkiye’nin yanındayız. Geçmiş olsun” diye konuştu.

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