Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı! İller tek tek sıralandı, tarihe geçen bir gün oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre, en yüksek sıcaklığın 43,2 derece ile 25 Temmuz 2007'de ölçüldüğü Balıkesir'de 23 Temmuz çok sıcak geçti. Balıkesir'in Havran ilçesinde hava sıcaklığı 44, Sındırgı'da 43,4 ve Burhaniye'de 43,2 dereceye çıktı. Kentin ortalama en yüksek sıcaklığı olan 32,7 derecenin çok üzerinde sıcaklıklar oluştu.

Bursa en sıcak gününü 43,8 derece ile 13 Temmuz 2000'de yaşadı. Dün ise Gürsu'da termometreler 43,1, Yıldırım'da 42,5, Karacabey, Kestel ve Orhangazi'de 42 dereceyi gösterdi.

Yangınlarla mücadele eden Sakarya'da ise en yüksek sıcaklık 13 Temmuz 2000'de 44 derece ölçüldü. Hendek ilçesinde 41,9, Adapazarı'nda 40,8 dereceler görülürken, Geyve'de sıcaklık 40,5 dereceye ulaştı.

Osmaneli hem yangın hem rekor sıcaklıkla mücadele etti

Günlerdir yangın kabusuyla uğraşan Bilecik'in sıcaklık rekoru ise 41 derece ile 13 Temmuz 2000'e ait. 23 Temmuz 2025'te ise İnhisar'da 42,9, Osmaneli'de 42,5, Gölpazarı ve Söğüt'te 41,4 derece ölçüldü. Ankara'da 41 derece ile en sıcak gün 27 Temmuz 2012'de oldu. Ortalama en yüksek sıcaklığın 30,3 derece olduğu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün 41,1 ve Kalecik'te 41 derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklığın 40,6 derece ile 13 Temmuz 2000'de ölçüldüğü İstanbul da dün kavurucu sıcaklarla mücadele etti. En yüksek sıcaklık ortalaması 29,6 derece 40 derecenin üzerine çıkıldı. Ümraniye 42,3 , Tuzla 41,9, Sancaktepe 41,7, Çekmeköy 41,1, Şişli 41 ve Fatih 40,6 dereceyi gördü.

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Eskişehir'de en yüksek sıcaklık 29 Temmuz 2000'de 40,6 derece ölçüldü. 23 Temmuz'da Sarıcakaya'da 45,1 ve Mihalgazi'de 44,4 derece oldu.

İzmir ise 26 Temmuz 2023'te 43,2 derece ile en sıcak günü yaşadı. Ortalama en yüksek sıcaklığın 33,3 olduğu İzmir'de vatandaşlar dün sokağa çıkamadı. Tire'de 45,4 derece, Bayındır'da 45,1, Kınık'ta 45, Balçova'da 44,5, Menderes, Bergama ve Torbalı'da 44,2, Kemalpaşa ve Urla'da 44,1, Menemen'da 43,8, Buca'da 43,7, Bayraklı'da 43,6 Bornova'da 43,4 derece ölçüldü.

Sıcaklık rekoru Siirt Kurtalan'a ait

Şırnak 28 Temmuz 2011'de 40,4 derece ile en sıcak günü yaşadı. 23 Temmuz'da Cizre 46,7, Silopi 46,2, İdil 44,7 ve Güçlükonak 43,4 dereceyi gördü.

Mardin'in en sıcak günü 31 Temmuz 2000'de 42,5 derece olarak ölçüldü. Dün ise Kızıltepe'de termometreler gölgede 45,9, Dargeçit'te 45,3, Nusaybin'de 45,2, Derik'te 44,6, Midyat'ta 43,7 ve Yeşilli'de ise 43,4 dereceyi gösterdi.

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Ülkenin 23 Temmuz sıcaklık rekoru 47 derece ile Siirt Kurtalan'da oldu. En sıcak gününü 30 Temmuz 2000'de 44,4 derece ile yaşayan Siirt dün kavurucu sıcaklarla mücadele etti. Kurtalan'da ise dün 47 derece olurken, diğer ilçelerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde oluştu.