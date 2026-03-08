Türkiye'de hayatın zor olduğu 5 şehir belli oldu!

Haberin Devamı

Şehirlerin gelişmişlik düzeyleri ve sundukları sosyal donatı alanları, orada ikamet eden bireylerin günlük hayatını doğrudan şekillendirir. Uluslararası araştırma kuruluşları, bölgelerin sosyoekonomik durumlarını periyodik olarak mercek altına alarak çeşitli veriler elde eder.

Hazırlanan bu kapsamlı raporlar, hem yerel yönetimlerin eksiklerini görmesine olanak tanır hem de genel kalkınma stratejileri için bir pusula işlevi görür. Ülkemizdeki yaşam alanlarına yönelik yapılan son değerlendirme de, bölgesel farklılıkların boyutlarını bir kez daha tartışmaya açtı.

DOKSAN DÖRT FARKLI DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Kapsamlı analizin arkasındaki isim olan Forbes, sıralamayı oluştururken sadece ekonomik gelir tablosuna odaklanmadı. Güvenlik altyapısından kültürel zenginliklere, eğitim standartlarından ticari girişim potansiyeline kadar tam 94 ayrı parametre inceleme sürecine dahil edildi. Tüm bu detaylı puanlamalar sonucunda Türkiye'nin yaşam kalitesi bakımından en dezavantajlı on şehri belirlendi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA MUŞ BULUNUYOR

Ortaya çıkan tablonun en alt basamağına, sanayi yatırımlarının yetersizliği ve istihdam sorunlarıyla boğuşan Muş yerleşti. Özellikle genç kuşaklar için yeterli çalışma alanlarının oluşturulamaması, kentin bu negatif sıralamada zirveye oturmasına neden oldu. Muş'u sırasıyla Şırnak ve Hakkari izlerken; bu bölgelerin coğrafi engelleri, ulaşım ağlarındaki kısıtlamalar ve eğitim sistemindeki yetersizlikler listenin başını çekmelerinde etken faktörler olarak öne çıktı.

DOĞU ANADOLU ŞEHİRLERİ AĞIRLIKTA

Yaşamak için en zorlu iller sıralamasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Siirt dördüncü, Bitlis beşinci sırada yer bulurken, Ağrı, Iğdır ve Ardahan da arka arkaya listeye dahil oldu. İç Anadolu'dan Yozgat'ın dokuzuncu basamaktan girdiği listenin onuncu sırasında ise, yoğun nüfusuna rağmen altyapı ve gelir dağılımı problemlerini aşamayan Van konumlandı.

