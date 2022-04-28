Türkiye'de film gibi olay! Rus-ABD tutuklu takası

ABD ve Rusya, Moskova’da hapsedilen Amerikalı eski donanma mensubu Travor Reed (30) ile Amerika’da ağır hapis cezasına çarptırılmış bir Rus uyuşturucu kaçakçısını Takas etti.

FİLMLERDEKİ GİBİ

Teksaslı eski bir deniz piyadesi olan Reed, 2019 yılında kız arkadaşını görmeye gittiği Moskova’da alkollü bir gecenin ardından polis tarafından karakola götürülürken saldırarak bir polis memurunun hayatını tehlikeye atmak suçlamasıyla 2020’de 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2010 yılında Liberya’da tutuklanan ABD’ye iade edilen Rus Konstantin Yaroşenko (53), ABD’ye kokain sokmak için komplodan 20 yıl hapis cezası almıştı.

DİPLOMATİK BAŞARI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile geçen yılki son görüşmesinde Reed’in iadesini istemiş, ancak başaralı olamamıştı. Geçen ay Washington’da Reed’in ailesi ile bir araya gelen Başkan Joe Biden dün yaptığı açıklamada “Trevor’ı eve getirmemize izin veren müzakereler, zor kararlar gerektiriyordu” ifadesini kullandı. Rusya ile ABD’nin arasının en gergin olduğu döneme denk gelen sürpriz anlaşma, olağanüstü diplomatik bir manevra olarak gösterildi.

‘TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRLER’

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Trevor Reed’in babası Joey Reed, “Tıpkı filmlerdeki gibi Amerikan uçağı, Rus uçağının yanında durmuş, aynı anda tutukluları takas etmişler” dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takasın Türkiye’de gerçekleştiğini belirterek “Reed’in evine güvenle dönüşüne yardımcı olduğu için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi. Uçuş kayıtlarını izleyen internet siteleri ise takasın Ankara’da olduğunu iddia ederken Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖZEL AF ÇIKARILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, takasın “uzun pazarlıklar sonucu gerçekleştiğini” belirterek Yuraşenko’nun Rusya’daki evine güvenle döndüğünü açıkladı. ABD Dışişleri’nden ismini vermeyen bir yetkili, Biden’ın takas için Yareşenko’ya özel bir af çıkardığını belirtti. (Hürriyet)