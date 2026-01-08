GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürkiye'de en kirli hava bu ilçede ölçüldü
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de en kirli hava bu ilçede ölçüldü

Türkiye'de en kirli hava bu ilçede ölçüldü

08.01.2026 - 00:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'de en kirli hava bu ilçede ölçüldü

Türkiye’de bugün hava kirliliği oranının en yüksek olduğu yer, Ordu’nun Ünye ilçesi oldu. İlçede ölçülen hava kalitesi, "kötü" seviyesinde kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu’da, Ünye’deki ölçüm sonuçları dikkat çekti.

Bakanlığın sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre, ilçede bugün ölçülen değer "267" olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu seviyedeki hava kirliliğinin nüfusun tamamını olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, özellikle hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlandırması gerektiğine dikkat çekiyor.

Güncel Haberler

Çöpten servet kazanıyorlar! Adına 'kent madenciliği' deniyor, yanı başımızda bile var
#Gündem

Çöpten servet kazanıyorlar! Adına 'kent madenciliği' deniyor, yanı başımızda bile var

ABD polisleri, göçmen operasyonlarını izleyen ABD vatandaşını silahla vurdu
#Dünya

ABD polisleri, göçmen operasyonlarını izleyen ABD vatandaşını silahla vurdu

Kütahya'da 60 yıllık isim hasreti sona erdi! Günlüce köyü yeniden "Sülye" oldu
#Gündem

Kütahya'da 60 yıllık isim hasreti sona erdi! Günlüce köyü yeniden "Sülye" oldu