Türkiye'de en kirli hava bu ilçede ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu’da, Ünye’deki ölçüm sonuçları dikkat çekti.

Bakanlığın sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre, ilçede bugün ölçülen değer "267" olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu seviyedeki hava kirliliğinin nüfusun tamamını olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, özellikle hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlandırması gerektiğine dikkat çekiyor.