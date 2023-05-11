Türkiye'de devrim olacak! Elektronik kimlik doğruluma sistemi geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Fatih’te bir alışveriş merkezinde hizmete açılan rüfusmatik cihazını vatandaşlara tanıttı. Adliyelerde, alışveriş merkezinde ve havalimanlarında vatandaşların kullanımına sunulacak olan nüfusmatik cihazı ile vatandaşlar ehliyet ve kimliklerini birleştirecek. Yılda 136 milyon hizmet yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye'de ilk kez üçü bir yerde diyerek, sabahlara kadar çalışarak teknik altyapısını, girişim altyapısını hazırlayarak ve böylece vatandaşımızın nüfusa gittiğinde hem ehliyetini hem pasaportunu, hem de kimliğini alabilme imkanını ortaya koyduk.

Biz hizmetlerimizin büyük bir bölümünü e devlete aktardık. Biz ortalama yılda e devlet dahil 136 milyon hizmet yapıyoruz. Pandemi dönemleri hariç nüfus müdürlüklerimize giren çıkan vatandaşımızın sayısı 25 milyon civarında. Onun için en önemli hizmetimizi, vatandaşımızın memnuniyeti açısından, nüfus müdürlüklerimize göstermek için büyük bir çaba sarf ettik, gayret sarf ettik” dedi.

“YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUMUZU ÜRETTİK”

Yerli ve milli pasaportun üretildiğini söyleyen Bakan Soylu, “Dünyada çip krizi yaşanmasına rağmen büyük bir pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaporta müracaatın ertesi günü pasaportu adresine verilme kabiliyetine geldik. Bir şey daha yaptık. O da yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Allah nasip etti ortasına da Ayasofya resmini koyduk. Şu anda yerli ve milli birkaç ülkeye de darphane vasıtasıyla bunları hazırlamaya özellikle Kıbrıs Türk Devleti'nin ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiyorum. Kıbrıs Türk Devleti diyorum. Kıbrıs Türk Devleti'nin pasaportlarını biz üretiyoruz. Zannediyorum diğer Azerbaycan'la ilgili hazırlıklarımız da bizden yapılıyor. Artık pasaport, çipli pasaport, akıllı pasaport ithal ederken bugün akıllı pasaportu ihraç eden bir ülke konumuna geldik” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN YÜZDE DOKSANININ KİMLİKLERİNİ YENİLEMİŞ OLDUK”

Kimliklerin büyük oranda yenilendiğini söyleyen Bakan Soylu, “Şu ana kadar akıllı kimlikler, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde doksanının kimliklerini yenilemiş olduk. Bu yıl ehliyetler ve kimlikte yeni bir sürpriz yapıyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılına ait bir şekilde kimliklerimizi bundan sonra cumhuriyetimizin yüzüncü yılına uygun bir şekilde daha iyi, daha kaliteli, daha güvenli bir şekilde hem ehliyetimizi değiştiriyoruz. Ehliyetimizi çift fiyat yapıyoruz. Yani hazırlıklarını da yaptık. Ehliyetimizi de çipli bir şekilde yapıyoruz.

Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Avrupa'nın sürücülerimize, özellikle giderken ehliyet ve kimlik karmaşası olmasın diye bundan sonra kimliği de ehliyetin içerisine kabiliyetini ortaya koyacağız. Yani isteyen ehliyetini kimliğiyle birleştirebilir. İsteyen kimliğini ehliyetiyle yükleyecek. Bunun yanı sıra bu cihaza gelmeden önce ehliyetlerin kimliklerimizde bir şey daha yaptık. E imzayı kimliklerimize yükledik. Yine bir Türkiye'de devrim olacak biri işin altına imza attık. O da elektronik kimlik doğruluma sistemi. Artık noterlere bankalara gittiğimizde kimliğimizi çıkarıp oradaki veznedeki memura vermekten ziyade kimliğimizi elektronik doğrulama sistemine takacağız. Parmağımızı koyacağız.

Özellikle dolandırıcılığı, sahteciliği ve bu dürüst insanların mağduriyetini engelleyecek. Diğer taraftan da özellikle yargıyı mahkemelerden kurtaracak ve parmak iziyle birlikte cihaza doğrulatacak aynen kredi kartı gibi kimliğini de geçirecek noterdeki, tapudaki, bankalardaki ve hatta bundan sonra sağlıkta da aynı sistemi görüşüyorlar. SGK'yla anlaşıp tek bir işlem üzerinden hepsinin yapılabileceği bir adımı atacağız ve gerçekleştireceğiz ” ifadelerini kullandı.