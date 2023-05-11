Ankara'da istihbarat üzerine harekete geçildi: 20 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı olan ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 23 şüpheliyi belirledi.

Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı. 3 kişinin de arandığı bildirildi. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen ve tümü yabancı uyruklu olan şüphelilerin sınır dışı edileceği bildirildi.