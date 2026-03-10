GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürkiye'de bir ilk! Tokat'ta başlıyor, protokol imzalandı, TOGÜ ve İŞKUR'dan istihdam hamlesi
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de bir ilk! Tokat'ta başlıyor, protokol imzalandı, TOGÜ ve İŞKUR'dan istihdam hamlesi

Türkiye'de bir ilk! Tokat'ta başlıyor, protokol imzalandı, TOGÜ ve İŞKUR'dan istihdam hamlesi

10.03.2026 - 08:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'de bir ilk! Tokat'ta başlıyor, protokol imzalandı, TOGÜ ve İŞKUR'dan istihdam hamlesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye’de üniversiteler arasında ilk olma özelliği taşıyan 340 kişilik İşgücü Uyum Programı için protokol imzalandı.

Haberin Devamı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), istihdam ve mesleki eğitim alanında öncü bir projeye imza atarak Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile stratejik bir iş birliğini hayata geçirdi. Rektörlük makamında düzenlenen törenle imzalanan İşgücü Uyum Programı (İUP) protokolü, Türkiye’de bir üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ilk ve tek örnek olmasıyla dikkat çekti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık tarafından imzalanan protokol kapsamında, 340 kişilik işgücü uyum programında süreç İŞKUR tarafından yürütülecek.

İLGİLİ HABER

Bursa'da iki ilçede harekete geçildi! Dev yatırım için düğmeye basıldı, tarih ve detaylar belli oldu
Bursa'da iki ilçede harekete geçildi! Dev yatırım için düğmeye basıldı, tarih ve detaylar belli oldu

Çalışma hayatına güçlü bir başlangıç

Program katılımcıların kamu kurumlarındaki çalışma kültürüne uyum sağlamalarını, mesleki bilgi ve becerilerini sahada geliştirmelerini amaçlıyor. Teorik eğitimin uygulama ile birleştiği bu süreçte katılımcılar, disiplinli bir iş ortamında deneyim kazanarak gelecekteki kariyer yolculuklarına çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacaklar.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en renkli karnavalı için geri sayım başladı! Binlerce kişi Portakal Çiçeği'ne katılmak için Adana'ya akın edecek
Türkiye'nin en renkli karnavalı için geri sayım başladı! Binlerce kişi Portakal Çiçeği'ne katılmak için Adana'ya akın edecek

Rektör Yılmaz: "Bilgi sahayla buluşuyor"

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite-kamu iş birliğinin toplumsal kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak: "Bilgi ve deneyimin sahayla buluşması büyük bir değer taşıyor. Bu program sayesinde katılımcılarımız kurumsal çalışma kültürünü yakından tanırken, mesleki gelişimlerine de doğrudan katkı sağlayacaklar. Üniversite olarak bu tür üretken projelere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Sürdürülebilir kariyer için önemli fırsat

Tokat İŞKUR İl Müdürü Bekir Fındık ise projenin sadece bir istihdam adımı olmadığını belirterek; "Bu program, bireylerin çalışma hayatına adaptasyonunu sağlayan, yetkinliklerini artıran ve sürdürülebilir bir kariyerin temellerini atan önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.
Toplamda 9 ay sürecek olan bu iş birliği kapsamında 340 katılımcının genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca katılımcılara, program dahilinde çalıştıkları her gün için 1.375 TL net ücret aylık olarak ödenecek.

İLGİLİ HABER

Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü
Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü

Güncel Haberler

TOKİ İSTANBUL Avrupa ve Anadolu kura çekimi ne zaman? 100 bin konut çekiliş tarihi belli oldu mu?
#Gündem

TOKİ İSTANBUL Avrupa ve Anadolu kura çekimi ne zaman? 100 bin konut çekiliş tarihi belli oldu mu?

Bu şehirde gençler kaçıyor yaşlılar kalıyor! Emekli sayısı çalışan sayısını geçti
#Gündem

Bu şehirde gençler kaçıyor yaşlılar kalıyor! Emekli sayısı çalışan sayısını geçti

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2026 Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?
#Gündem

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2026 Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?