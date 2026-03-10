GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMalatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü

Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü

10.03.2026 - 08:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü

Malatya'da ilkokul öğrencisinin boğazına kaçan şeker, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası ile çıkarıldı.

Haberin Devamı

Olay, Yeşilyurt Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eymen Kaplan'ın boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hızlı bir şekilde Heimlich manevrası uyguladı.

Haberin Devamı

Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazındaki şeker çıkarılırken, Eymen Kaplan yeniden nefes almaya başladı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en renkli karnavalı için geri sayım başladı! Binlerce kişi Portakal Çiçeği'ne katılmak için Adana'ya akın edecek
Türkiye'nin en renkli karnavalı için geri sayım başladı! Binlerce kişi Portakal Çiçeği'ne katılmak için Adana'ya akın edecek
Bursa'da iki ilçede harekete geçildi! Dev yatırım için düğmeye basıldı, tarih ve detaylar belli oldu
Bursa'da iki ilçede harekete geçildi! Dev yatırım için düğmeye basıldı, tarih ve detaylar belli oldu

Güncel Haberler

Türkiye'de bir ilk! Tokat'ta başlıyor, protokol imzalandı, TOGÜ ve İŞKUR'dan istihdam hamlesi
#Gündem

Türkiye'de bir ilk! Tokat'ta başlıyor, protokol imzalandı, TOGÜ ve İŞKUR'dan istihdam hamlesi

Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü
#Gündem

Malatya'da nöbetçi öğretmen Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü

Taksiti 14 bin liraya daire: TOKİ 30 ilde satışa çıkardı!
#Gündem

Taksiti 14 bin liraya daire: TOKİ 30 ilde satışa çıkardı!