Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi! Sağlık Bakanı Koca detayları paylaştı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin detaylarını aktardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin detaylarını aktardı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer nakli dün gerçekleştirildi. Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM Akciğer Nakli Ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.
“YENİ AKCİĞERLE İLK NEFES”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2023
Ülkemizde bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer nakli dün gerçekleştirildi. Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM Akciğer Nakli Ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı. pic.twitter.com/vFLdaGguTk