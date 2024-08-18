Türkiye yangınlarla mücadele ediyor! Bakan Yumaklı açıkladı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok

Yurdun dört bir yanında ormanlar alevlere teslim oldu. 247 yangına müdahale edildi 241 yangın kontrol altında. . Birçok ilde evler yandı, hayvanlar telef oldu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı." dedi. Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DAKİ YANGINDA 2 GÖZALTI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

YOL ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Ula ve Yatağan'daki orman yangınları ile mücadele devam ederken, bir yangın da karadan ulaşımın oldukça güç olduğu Datça'da orman yangını çıktı. Her üç yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra gönüllülerin ve çeşitli kurum ve kuruluşların mücadelesi devam ederken, Çine-Yatağan arasında kalan karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması ile Aydın-Muğla istikametinde ve Muğla-Aydın karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aydın'dan Muğla'ya ulaşımın bir süre Çine üzerinden değil Söke üzerinden sağlanacağı belirtildi.

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Muğla Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aydın-Muğla karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke karayolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Şu anda Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi devam ediyor.