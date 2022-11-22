Türkiye ve Mısır'ın hamlesi Yunanistan'ı endişelendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Katar'ın başkenti Doha’da el sıkışması, yalnızca ülke gündeminde değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle de komşu Yunanistan'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken adımı, Atina'da paniğe sebep oldu. Yunan basını, Erdoğan - Sisi tokalaşmasını manşetlerine taşıdı.

"İKİ ÜLKE PAYLAŞTIĞI DERİN BAĞLARIN ALTINI ÇİZDİ"

Kathimerini gazetesi, "Doğu Akdeniz'deki dengelerin karmaşık ve çok katmanlı gerçekliği" ifadesini kullandığı haberinde, paylaşılan selamlaşmanın, çekilen bir fotoğraftan çok daha önemli olduğu ifade edildi. Vasilis Nedos imzasını taşıyan haberde, "İki taraf, iki ülke ve iki halkın paylaştığı derin tarihi bağların altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

Kathimerini'nin haberinde Atina'nın endişeli olduğu açık açık ifade edilirken, "Kahire ile zaten yakın olan ikili ilişkileri pekiştirmek ve güçlendirmek için çabalar sürüyor" denildi. Yunanistan'daki panik halini okurlarına duyuran Kathimeri'nin haberi şöyle devam etti:

"BUGÜN İMZALAR ATILIYOR"

Bugün, Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Mısırlı mevkidaşı Orgeneral Muhammed Zeki, iki ülke arasında arama kurtarma için yetki alanlarına ilişkin anlaşmayı imzalayacak. Yunanistan ve Mısır'ın dışişleri bakanları Nikos Dendias ve Samih Şukri de hazır bulunacak.

Protothema, "Mısır: Kahire ve Ankara, Erdoğan-Sisi el sıkışmasının ardından 'yeni bir başlangıca' hazır olduklarını söylüyor" başlığını attığı haberinde, tarihi tokalaşmanın, on yıllık ayrılığın ardından ilişkilerin gelişiminin başlangıcı olduğunu yazdı. Haberde ayrıca Ankara ve Kahire'nin yeniden ısınma politikasına giriştiği ifade edildi.

"TÜRK - LİBYA MUHTIRASINI HARİTADAN SİLECEK HAMLE"

CNN'in Yunanistan'da yayınlanan edisyonu olan CNN Greece'te, "Ankara ile Kahire, en üst siyasi düzeyde işbirliği yapmaya çalışıyor" ifadesine yer verildi. Bugün okuyucuyla buluşan bir diğer haberde ise, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları tarafından imzalanan anlaşmanın "Doğu Akdeniz'deki Yunan egemenlik haklarını koruyacak ve Türk-Libya muhtırasını haritadan silecek bir hamle" olduğu ileri sürüldü. "Yunanistan ile Mısır arasında tarihi anlaşma" başlığını taşıyan haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı haritaya da yer verilerek "1988 ve 2020 tarihli tek taraflı Türkiye haritası" ifadesi kullanıldı. Erdoğan ile Sisi'nin tokalaşması içinse, "Ankara'nın Yunan ittifaklarını zayıflatmak amacı taşıdığı" ifadesi kullanıldı.

Ta Nea gazetesi ise gelişmeyi "Mısır'ın önemi ve Sisi ile Erdoğan'ın fotoğrafı" manşetini atarak ilan etti. Erdoğan'ın sözlerine yer verilen haberde, "Fotoğraf iki ülke arasındaki uzlaşma sürecini başlatma adımı olarak yorumlandı" denildi. (Milliyet)