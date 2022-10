Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını 'merhaba asker' diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, şeref defterini imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

AKAR VE SZALAY-BOBROVNİCZKY'TEN ORTAK AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Akar, Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, son derece verimli, samimi, başarılı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. İkili, bölgesel ve NATO ile ilgili konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki çalışmalarına ilişkin de bilgi verdiklerini aktardı.



Türkiye ve Macaristan'ın Avrupa-Atlantik çerçevesinde NATO'ya katkılarını da ele aldıklarını belirten Akar, "Başta Ukrayna olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu bir kez daha burada teyit ettik. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve kötüleşen insani durum ve akan kanın durdurulmasının önemini ifade ettik. Değerli dostum Szalay-Bobrovniczky de Türkiye'nin gerek tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü gerekse esir değişimindeki katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler" açıklamasında bulundu.



Akar, daha önceki anlaşmalara ilaveten bugünkü görüşmelerin sonunda Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'nın imzalandığını belirterek, "Bu anlaşma ile birlikte ikili ilişkilerimizin daha da kapsamlı olacağını ve artacağını değerlendiriyoruz" dedi.



Savunma sanayii alanında iş birliği konularının da ele alındığını dile getiren Akar, "Savunma sanayii konusunda Türkiye ve Macaristan'ın potansiyeline ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda potansiyel iş birliği imkanımız olduğunu gördük. Bunları da değerlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.



'İLİŞKİLERİMİZİN İLERLEYECEĞİNE İNANIYORUM'



Türkiye ve Macaristan arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve ortak değerlere vurgu yapan Akar, şunları söyledi:



"1'inci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de Türk askerleri ile birlikte bulunan Macar askerleri anısına yapılan bir anıtın da değerli dostumla birlikte yarın açılışını yapacağız. Bu anıt, genç nesillere Türk-Macar ilişkilerinin geçmişini göstermesi bakımından kalıcı bir sembol olarak mevcudiyetini sürdürecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile olumlu ilişkileri kapsamında çizilen çerçevede bizler de kendi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Biz de bugünkü görüşmelerimiz sırasında birçok konuda benzer düşüncelere sahip olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin çok daha ilerleyeceğine inanıyorum."



2024 yılının 'Yüz yıllık dostluk ve iş birliği' teması ile 'Türk-Macar Kültür Yılı" olarak kutlanacağını vurgulayan Akar, "Bunun ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.



SZALAY-BOBROVNİCZKY: İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ZİYARETTE BULUNDUM



Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky de Bakan Akar'a gösterdiği ev sahipliği için teşekkür etti. "Türkiye ve Macaristan stratejik ortak" diyen Szalay-Bobrovniczky, bunun yansımalarının askeri ve savunmanın yanı sıra diğer alanlarda da görüldüğünü belirtti. 2 ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin son derece sıkı olduğunu, güvene dayandığını ve iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Szalay-Bobrovniczky, "Hem askeri hem savunma alanında güvene dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için ziyarette bulundum" dedi.



Bakan Akar ile görüşmeleri sırasında önemli konulara değindiklerini ifade eden Szalay-Bobrovniczky, şunları söyledi:



"Tabii ki savaş ile ilgili konuştuk. Her 2 ülkenin de bu konudaki görüşü bellidir. Biz barışın tarafındayız. Biz her defasında vurguladığımız gibi, derhal ateşkes ve barış görüşmelerinin başlamasını teşvik ediyoruz. Türk dostlarımız ile bu konularda hemfikiriz. Ayrıca barışın sağlanması için yaptıkları aracılık çalışmaları için kendilerini takdir ediyoruz. Bu felaket durumu ile ilgili Türkiye de insani yardımda bulunmaktadır. Biz de Macaristan olarak tarihimizin en büyük insani yardım kampanyasını yapmaktayız."



Görüşmede, Batı Balkanların istikrarı konusunda da hemfikir olduklarının görüldüğünü belirten Macaristan Savunma Bakanı, "Batı Balkanların istikrarını çok önemli buluyoruz" ifadesini kaydetti.



'TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE GÜVENİYORUZ'



Szalay-Bobrovniczky, Macaristan'ın 2017'den itibaren tarihinin en büyük askeri geliştirme çalışmalarını yaptığını dile getirerek, "Bu çerçevede ordumuzu modern, NATO'ya uyumlu ekipmanlarla donatmaktayız. Biz bu konuda Türk savunma sanayiine güveniyoruz" dedi.