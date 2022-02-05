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Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan ortak operasyon! 50 milyon euro değerinde...

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri, Çin'den Kuzey Makedonya'ya transit kargo olarak gönderilen ve uyuşturucu yapımında kullanılan, 50 milyon euro değerinde 1 ton 105 kilogram kimyasal madde ele geçirdi. Türkiye'nin verdiği istihbarat sonucu harekete geçen Kuzey Makedonya gümrük ekipleri, kargonun başkent Üsküp'te kontrollü teslimatının ardından gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kişi tutuklandı.

05.02.2022 - 17:24 | | Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan ortak operasyon! 50 milyon euro değerinde...

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve kontrol faaliyetleri neticesinde, Çin'den gönderilen ve Türkiye üzerinden transit olarak Kuzey Makedonya'ya iletilmek istenen bir kargo riskli olarak tespit edildi. Söz konusu kargodan analiz için numune alan ekipler, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarında analizleri gerçekleştirdi. Yapılan testler sonucunda kimyasal maddenin beyan edildiğinin aksine, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığını belirlendi.

İKİ ÜLKEDEN ORTAK OPERASYON

Gümrük Muhafaza birimlerince Kuzey Makedonya makamları ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde uluslararası ortak operasyon için düğmeye basıldı. Maddenin alıcılarının tespiti ve diğer uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla, Türk Gümrük Muhafaza Teşkilatı, Kuzey Makedonya Organize ve Ağır Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uyuşturucu Kaçakçılığı Birimi ve iki ülkenin ilgili Başsavcılıkları arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından koordine edilen bir uluslararası 'kontrollü teslimat uygulaması' gerçekleştirildi.

Maddeyi taşıyan kargonun Üsküp'e ulaşmasını takiben gerçekleştirilen operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alarak, tutuklandı. Operasyonun ardından ülkedeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu yapımında kullanılan 1 ton 105 kilogram kimyasal maddenin piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu bildirildi.

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