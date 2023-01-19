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Türkiye ve ABD arasında temas! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlık heyetlerinin F-35 istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

19.01.2023 - 20:25 | | İHA
Türkiye ve ABD arasında temas! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir. Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır” denildi.

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