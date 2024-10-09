Türkiye vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerdeki 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iki çıkarma gemisine tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört gemiye ise refakat ve koruma görevi verildiği bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: "Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek."

HAVA YOLU İÇİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerinin başladığını, ek olarak hava yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyenler için de hazırlık yapıldığını ve ön başvuruda bulunulabileceğini duyurdu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, "Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'ye hava yoluyla intikal etmek isteyen vatandaşların ön kayıt başvurularını, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) aracılığıyla yapmalarının mümkün olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada, uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı gibi detayların kayıt yaptıran vatandaşlarla bilahare paylaşılacağı bildirildi.

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Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uçak için ön başvuruların toplanmasının ardından belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacak. Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların dönüşlerini kolaylaştırmak amaçlı düzenlenecek tarifesiz uçak seferleriyle deniz yoluyla tahliyeye bir alternatif sunulacak ve gerekmesi halinde ayrıca yeni gemiler de gönderilecek. Bugün Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edilecek 1900 civarı yolcu, iki gemiyle Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

TAHLİYE EDİLECEK TÜRK VATANDAŞLARI LİMANDA

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşları Trablus Limanı'na geldi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği gözetiminde çıkışı işlemleri yapılmaya başlandı. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Alparslan Tuncay da eşi ve çocuğuyla tahliye kuyruğuna girenler arasındaydı. Beş yıldır Beyrut'ta yaşayan Tuncay, patlamalar nedeniyle eşinin çok korktuğunu, bu nedenle Türkiye'ye dönme kararı aldığını söyledi. Tuncay, saldırılar nedeniyle üniversitenin online eğitime geçtiğini, ders vermeye Türkiye'den devam edeceğini söyledi.

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Lübnan'da Beyrut Büyükelçiliği'nde kaydı bulunan 14.000 Türk vatandaşı bulunuyor. Dönmek isteyen iki bin Türk vatandaşı çarşamba günü Trablus Limanı'ndan tahliye edilecek. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik ediyor. Gemiler Lübnan'a insani yardım da götürüyor. AFAD koordinesinde, 300 tondan fazla yardım malzemesi Lübnan halkına ulaştırılacak.