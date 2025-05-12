Türkiye terör sorununda yeni bir sayfa açıyor! Dicle Canova perde arkasını CNN TÜRK’te anlattı

Türkiye’nin yarım asıra yaklaşan terör sorunundan kurtuluşunda önemli bir kavşak geçildi. Terör örgütü PKK, kurucusu Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı üzerine kendisini lağvedeceği kongreyi tamamladığını açıkladı. Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini bildirdi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova PKK'nın kararı sonrası Ankara'nın ilk izlenimini paylaştı. Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Ankara terörsüz Türkiye süreci için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını düşünmekle birlikte temkinli bir iyimserlik içinde bunun altını çizmek lazım. Öncelikle konuştuğum kaynaklar büyük resme bakmak lazım diyor. Örgütü kuran kapatmış oldu. 47 yıllık yapı bitiyor. Bir sorun bir yük kalkıyor. Büyük resim bu. Bugüne kadar sonuç alınmamıştı bu kez önemli olan kısa sürede kısa sürede ve pazarlıksız hedefe ulaşılması. Dışarıdan bir üçüncü göz, 3. akıl yok, olmadı olmayacak. Ankara’dan gelen net mesajlar bunlar. Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli ve MİT’in gayreti ile yürüdü süreç. Silah bırakma sürecinde de BM ve uluslararası açıdan süreç işlemeyecek. Bunlar asılsız haberler olarak nitelendiriliyor. 3. taraf söz konusu değil, olmayacak.

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‘KELEBEK ETKİSİ YARATACAK! ADIM ADIMI GETİRECEK’

Örgütün kendini feshetmesi bir kelebek etkisi yaratacak havası var Ankara’da. Büyük bir fırsat ortamının doğacağı vurgulanıyor. Adım adımı getirecek. Bugüne kadar da adım adım ilerleyen bir süreçti.

‘KELEBEK ETKİSİ YARATACAK! ADIM ADIMI GETİRECEK’

Örgütün kendini feshetmesi bir kelebek etkisi yaratacak havası var Ankara’da. Büyük bir fırsat ortamının doğacağı vurgulanıyor. Adım adımı getirecek. Bugüne kadar da adım adım ilerleyen bir süreçti.

Şunun altını çiziyor Ankara’da kaynaklar; pazarlık olmadı olmayacak. Beklenti fesih ve silah bırakmayı o gerçekleşti. Şimdi bir sonraki aşamaya geçilecek. Adım adım ilerlenecek, her duruma uygun planlamalar hazır. Bu bir son değil bir başlangıç. Ankara’da konuştuğum tüm kaynakların ifade diyebilirim. Bugünden yarın tamam her şey bitti demek mümkün değil. Çok önemli beklenen adım geride kaldı. Bundan sonra silahların bırakılması olacak adım. ‘Yazılana, çizilene değil sahaya bakacağız’ deniliyor. Yeni aşmadan sonra yapacaklarına bakacaklar. Silahları bırakacaklar mı bırakmayacaklar mı?

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‘CUMHURBAŞKANINA RAPOR SUNULACAK’

Tüm bunlar detaylar analiz edilecek. Günün sonunda rapor hazırlanacak. Cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı da o rapor doğrultusunda tamam silahlar bırakılacak derse ve tüm tarafların ortak konsensusu oluşursa bir diğer aşamaya o zaman geçilecek.

Hani biz diyoruz ya örgüt elebaşları ne olacak? Türkiye’ye gelenler olacak mı? Bunlar için Ankara çok net bir şey söylemiyor. Biz adım adım gittik bundan sonra adım adım gideceğiz.