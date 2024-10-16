Türkiye sosyal risk haritası çıkarılacak! Mahalle mahalle şiddet mağduru, risk altındakiler bilinecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Risk Haritası çalışmasını başlattıklarını duyurdu. Ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlerden korunmasına yönelik çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Göktaş, bu konudaki önemli çalışmalarından birinin “Sosyal Risk Haritası” olduğunu söyledi. Göktaş, şu bilgileri verdi:

“Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak.”

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ŞİDDETE MÜDAHALE

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor’un yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş devamında da şunları dedi:

“Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek” diye konuştu. Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, “Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız.”

AİLE REHBERİ

Ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin soru üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulgularından ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini ifade etti. Yurt genelinde uygulamaya planladıkları modele “Aile Rehberi Sistemi” adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:

“Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir ‘aile rehberi’nin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz.”

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BİREYE ÖZEL İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK

İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçlarının belirleneceğini belirten Mahinur Özdemir Göktaş, “Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak Bakanlıklarımızla koordinasyon ve iş birliği artırılacak. Böylelikle, bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak” mesajını verdi.