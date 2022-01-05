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Türkiye resmen açıkladı! Ermenistan ile masaya oturuluyor, tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı.

05.01.2022 - 20:13 | | İHA
Türkiye resmen açıkladı! Ermenistan ile masaya oturuluyor, tarih belli oldu

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olan toplantı için ayrıntılar belli oldu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin atadığı özel temsilciler arasında gerçekleşecek toplantı 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak.

Toplantıya Türkiye'nin özel temsilcisi olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç katılacak.

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