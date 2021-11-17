Türkiye Play Off muhtemel rakipleri kim? Dünya Kupası elemeleri play off maçları ne zaman?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ’ı 2-1 yendi. Milliler, Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesiyle play-off oynama hakkı kazandı. A Milli Takım'ı Dünya Kupası Elemeleri play-off'larında birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar tamamlanırken, play-off'ta mücadele edecek tüm takımlar da belli oldu. Galler'in Belçika ile 1-1 berabere kalmasıyla A Milli Takım, play-off'ta seri başı olma şansını kaybetti.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası elemeleri play off maçları mart ayında oynanacak. Play-Off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00’da gerçekleşecek. Kuraya İsviçre, Zürih’teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE PLAY OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Türkiye, Polonya, Makedonya, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası’na Avrupa’dan 13 takım katılacak. Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan gidecek. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi’nden gelecek 2 takım ise Katar bileti için Play-Off oynayacak. Play-Off’lar iki tur üzerinden tek maç halinde oynanacak ve 3 takım daha Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.