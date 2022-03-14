GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir
HaberlerGündem Haberleri Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir
ABONE OL

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. İki ülke arasında görüşme trafiği hızlandı. Şimdi gözler yeniden büyükelçilerin atanmasında. İsrail Parlamentosu Knesset Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Zoabi Türkiye'de sinyallerini verdi.

14.03.2022 - 00:50 |
Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir

Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüştü.

"İsrail'deki insanlar ilişkilerin gelişmesinden heyecanlı"

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gelen İsrail Parlamentosu Knesset Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Ghaida Rinawie Zoabi, "Biz Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik durumun değişeceği konusunda olumlu düşünüyoruz. Aynı zamanda İsrail'de yasayan insanlar da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin daha yakın olduğunu gördüğü için oldukça çok heyecanlı. Bu gelecekte ticaret turizm ve ekonomi alanlarında yaşanacak gelişimler için oldukça pozitif bir adım" açıklamasını yaptı.

"Büyükelçiler yeniden atanabilir"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'e gidecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini ikili ilişkilerde önemli bir adım olarak yorumladı. "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerdeki İsrail ziyareti de ilişkilerin geleceği için oldukça önemli belki inşallah büyükelçilerin yeniden atandığını da görebiliriz" dedi.

"Antalya Diplomasi Forumu önemli bir yer"

Zoabi, forumun diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli bir alan oluşturduğuna dikkati çekti. Zoabi açıklamasında, "Foruma konuşmacı olarak katıldım. Bence forum uluslararası diplomasi alanda çok önemli bir yer. Burada dünyanın dört bir yanından insanlarla karşılaşıyoruz bu önemlisi yıllar için de oldukça önemli" ifadelerine yer verdi. (TRT Haber)

GÜNCEL HABERLER

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Bugün 140 binden fazla insan tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Bugün 140 binden fazla insan tahliye edildi

ABD'li yetkililer, Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat istediğini iddia etti

ABD'li yetkililer, Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat istediğini iddia etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem: Büyükelçiler yeniden atanabilir

Sıradaki Haber
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Bugün 140 binden fazla insan tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Bugün 140 binden fazla insan tahliye edildi

Sıradaki Haber
Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

Sıradaki Haber
KPSS şartı aranmıyor! 10 bin işçi alınacak, İŞKUR üzerinden...

KPSS şartı aranmıyor! 10 bin işçi alınacak, İŞKUR üzerinden...

Sıradaki Haber