Türkiye her yıl olduğu gibi bu sene de dünyada üçüncülüğünü korudu!

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi bayrak plajlarımıza çok yakışıyor. Ülkemizden bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. En çok mavi bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3'üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz. Bu istikrarlı başarımız elbette gurur verici ama birincilik hedefimiz yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz.

Mavi bayraklı plaj sayımızı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle sürdürdüğümüz başarılı çalışmalarla her geçen yıl daha da yükseltiyoruz. Bu sene ülkemizin 16 plajında daha mavi bayrak dalgalanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İLK SIRADA İSPANYA, İKİNCİ SIRADA YUNANİSTAN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından bugün açıklanan mavi bayrak ödüllerine bu yıl Türkiye'den 16 plaj daha layık görüldü. Dünyanın en çok mavi bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken, ikinciliği Yunanistan elde etti. Türkiye'nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

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Türkiye'de geçen yıl 551 olan mavi bayraklı plaj sayısına bu sene; İstanbul, Balıkesir ve Aydın'dan 3'er, Antalya ve Muğla'dan 2'şer, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Kırklareli ve Yalova'dan ise 1'er plaj eklendi. Samsun, Mersin, Kocaeli, Bartın, Ordu, Zonguldak ile Van ise mavi bayrak sayısı değişmeyen iller oldu.

Antalya 2024 yılında 233 plaj ile Türkiye'nin en çok mavi bayrak sahibi şehri olurken Muğla 112 plaj ile ikinci, İzmir 64 plaj ile üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ ise İzmir’in ardından sırasıyla en çok mavi bayraklı plaja sahip olan iller arasında yer aldı.

DÜNYADA 50 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Türkiye'de mavi bayrak programı, Avrupa Birliği'nin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alan program Türkiye'de 1993 yılında uygulanmaya konuldu. Program kapsamında, mavi bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralı içeriyor.

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Plajlarda sezon içinde 15 gün ara ile yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilk yardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterler arasında yer alıyor. Marinalar ile turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk ve halkın katılımı ile eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında yer alıyor. TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen mavi bayrak programı, dünyada 50 ülkede uygulanıyor.