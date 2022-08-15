Türkiye genelinde yapıldı: 46 bin personelle 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Türkiye genelinde, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik “Huzurlu Sokaklar” uygulaması gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve tarafından ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda lokanta, kafe, restoran, pastane, park/bahçe, sahil bantları, internet kafeler ile metruk bina ve kamuya açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalar ülke genelinde 11 bin 589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46 bin 117 personelin katılımıyla gerçekleşti. Denetimler sırasında, 906 aranan şahıs yakalanırken 30’u gözaltına alındı. 176 şahsa idari ve 93 şahsa adli olmak üzere toplamda 269 şahsa işlem uygulandı.

Uygulamalarda 204 bin 627 araç kontrol edilirken 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 603 araç trafikten men edildi ve 52 aranan araç yakalandı. Uygulamalarda 17 bin 415 işyeri denetlenirken 36 işyerine idari, 1 iş yerine adli olmak üzere toplam 37 işyerine işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 200 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 21 adet kesici delici alet, 84 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 2 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.