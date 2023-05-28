Türkiye genelinde sandıklar kapandı! Seçim sonuçları anlık olarak gazetevatan.com'da olacak
Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. YSK seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz sonuçlar gazetevatan.com'da yayında olacak.
28.05.2023 - 16:59 |
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, bugün saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için yarıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra gazetevatan.com'dan anlık olarak takip edilebilecek. Adayların aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak gazetevatan.com'da yer alacak.