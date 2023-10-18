Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti için harekete geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiklerini, uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. Koca, "Gazze'de Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst yöneticileri dahil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir. Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" dedi.

Haberin Devamı

'DSÖ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE HAZIRIZ'

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığı görüşmede, bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttiğini aktaran Koca, "Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde DSÖ'nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle iş birliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve iş birliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı