Türkiye bu yarışmacıyı konuşuyor! Atatürk sorusu sonrası sosyal medyada gündem oldu: 'Bir gecede binlerce insan tarafından linçlendim'

Özel bir televizyon programında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına Denizli'den katılan 24 yaşındaki kadın girişimci Kamile Bağcı, yarışmacının 5. soruya geldiğinde, yaşadığı heyecanla birlikte doğru cevabı hatırlayamaması üzerine verdiği yanlış cevapla bir anda Türkiye gündemine oturdu.

Kendisine yöneltilen "Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Kemal' adını veren, Atatürk'ün matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusunda Kemal ve Mustafa şıkları arasında kalan yarışmacı "Mustafa ve Kemal şıkları arasında kaldım ama emin de olamıyorum. Jokerlerimi de kullanmak istemiyorum" diyerek Kemal cevabını verdi.

Cevabın üzerine program sunucusu Oktay Kaynarca'nın "İkimizin de adı Mustafa, seninki Mustafa Kemal olsun" dedikten sonra, yanlış cevap verdiğini anlayan Denizlili yarışmacı Bağcı, elendiği ve en çok da heyecandan dolayı Atatürk'ün adını hatırlayamadığı için büyük üzüntü yaşadı. Yarışmadan sonra eleştiriye maruz kalacağına tahmin eden Bağcı, linç ve hakaret boyutuna ulaşan binlerce mesaj ve yorumun ardından zor günler geçirmeye başladı.

Haberin Devamı





"BİR GECEDE HİÇ TANIMADIĞIM BİNLERCE İNSAN TARAFINDAN BİRÇOĞU HAKARET OLMAK ÜZERE LİNÇLENDİM"

Yarışmadan sonra eleştiriye maruz kalacağını ama bir gecede binlerce tanımadığı insan tarafından linçlere maruz kaldığı ve birçoğunun hakaret boyutunda olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Kamile Bağcı, "Yarışmadan sonra bir eleştiriye maruz kalacağımı tahmin ediyordum fakat hakaret boyutunda olabileceğini hiç düşünmezdim, bir gecede hiç tanımadığım binlerce insanın linçlerine maruz kaldım ve bunlar ısrarcı boyuttaydı mesaj kutuma den mağazamın Whatsapp hattından binlerce mesaj geldi. Eleştirilere açık bir insanım ancak birçoğu hakaret boyutunda olması çok üzücü" dedi.





"VERDİĞİM YANLIŞ CEVAP ATATÜRK'E OLAN SEVGİMİ VE SAYGIMI SORGULATAMAZ"

Programda heyecanlandığını ve o anki heyecan ile bilinen bir çok şeyin unutulduğunu ifade eden Bağcı, "Televizyon programında yarışmak gerçekten büyük bir heyecan. O an bildiğim bir şeyi heyecandan hatırlayamadım tahmin edersiniz ki sürekli tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Yanlış cevap verdiğim soru Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir soruydu. Daha önce böyle bir yarışma heyecanı yaşamadım. İnsanlar oradaki şartlarda bildikleri çok şeyi unutuyor. Yarışma heyecanı ve atmosferi nedeniyle milli değerimiz ile ilgili bir soruda böyle cevap verdiğim için üzgünüm. Ama burada verdiğim yanlış cevap Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulatamaz. Eleştiriler için teşekkür ederim ama bu tür durumlarda biraz empati yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.