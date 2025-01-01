Türkiye 2023'te olduğu gibi 2024'te de CNN Türk izledi
“İlk bilen siz olun” sloganıyla son dakika gelişmelerini, en doğru analizleri, doğru tespitleri, uzman konuklarıyla izleyiciye aktaran CNN TÜRK, 2024 yılında en çok izlenen haber kanalı oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen CNN TÜRK, seyircinin haberdeki tek adresi oldu.
01.01.2025 - 13:41 | | Haber Merkezi - gazetevatan.com
2024'TE ZİRVEDE!
Her yerde, her koşulda, her olayda CNN TÜRK haberin nabzını tuttu. Son dakika gelişmeleri, doğru analizler ve sıcak yayınlar bu ekranda izleyiciyle buluştu. CNN TÜRK çok sesli ve objektif yayın anlayışıyla hem AB hem de ABC1 kategorilerinde tüm gün ve prime Time’da 2024 yılını zirvede bitirdi.
Her zaman her yerde haber CNN TÜRK’ten izlenir.
TÜRKİYE 2023’TE OLDUĞU GİBİ 2024’TE DE CNN TÜRK İZLEDİ!