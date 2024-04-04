Türker İnanoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu (88) için kurucusu olduğu ‘Türker İnanoğlu Maslak (TİM) Show Center'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, eşi Gülşen Bubikoğlu, damadı Cüneyt Özdemir ve torunları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçılar; Hülya Koçyiğit, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Kerem Alışık, Ali Sunal, Cem Yılmaz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve sanat ve medya dünyasından birçok kişi de katıldı.

İnanoğlu'nu anlatan biyografik kısa filmin gösterimiyle başlayan tören programını damadı Cüneyt Özdemir sundu. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hülya Koçyiğit, Ali Sunal, Cem Yılmaz, İlker İnanoğlu ve Zeynep İnanoğlu sahnede konuşma gerçekleştirdi. İlker İnanoğlu konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonrasında İnanoğlu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze töreninin gerçekleşeceği Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü

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“TÜRKER İNANOĞLU SERGİSİ AÇMAYA KARAR VERDİK"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Söz konusu beyaz perde olduğunda, söz konusu kültür sanat olduğunda Türker Ağabey nasıl yapabilirim, nasıl destek olabilirim derdi. Her zaman takdir ettiğim, saygı duyduğum bir isimdi. Yine yaklaşık 3 ay önce Atatürk Kültür Merkezi’nde kendisiyle bir araya gelme fırsatı bulmuştum. Zaman zaman sağlığı izin verdiği anlarda bir araya gelip kültür ve sanat projelerimiz konusunda görüşlerini alır, fikirlerini sunmasını istiyordum. Bu sabah da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda aramızda konuştuk. Haziran ayı itibarıyla kendisinin de çok büyük emeklerinin olduğu Atlas Sineması Müzesi’nde Türker İnanoğlu Sergisi açmaya karar verdik. Türker Ağabey bu ince sanatın en büyük ustasıydı mekanı cennet olsun" dedi.

“BABA SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Törende konuşan İlker İnanoğlu, “Ben hala çocuk gibiydim karşısında. Herhalde vefat ettiği zaman, rahatlardım, bir baskı kalkardı zannediyordum üstümden fakat çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum, mekanın cennet olsunö ifadelerini kullandı. Zeynep Erdemir İnanoğlu ise, “Sevgili baba eğer beni duyuyor hissediyorsan, seni çok sevdiğimi bilmeni, özleyeceğimi bilmeni istiyorum. Aynı zamanda isminin ve anılarının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmeni istiyorum" dedi.

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“KEŞKE BİR TÜRKER İNANOĞLU DAHA OLSAYDI"

Cem Yılmaz, “ 90’lı yılların ortasında kıymetli arkadaşım Meltem Cumbul bir talk show’a başlamıştı. Beni davet etti. Türker Ağabey o video kasedi izlemiş yayından önce, Meltem’e ‘Kızım mahalleden arkadaşlarını niye bu talk show’a çağırıyorsun, yok muydu tanıdık birileri’ demiş. İlk öyle tanışmıştık. Bu sahne 1999-2000’de aktif olduktan sonra 2003’ten itibaren burada bin küsür kere sahneye çıktım. Her seferinde değil belki birçok farklı işi olduğundan dolayı, bin gösterimin binine de gelmedi yalan olmasın ama çoğunda kulise geldi.

Hep derdi ki ‘En çok seni seviyorum’. Buna inandırırdı, ben de en çok beni seviyor zannederdim, sonra diğer meslektaşlarımdan büyüklerimden duydum, birçok kişiyi seviyormuş. Birçok kişi de onu derinden seviyormuş. Kuliste kendisinin kariyer ve pozisyonundan beklenmeyecek şekilde burada sahneye çıkacak sanatçının kuliste yanına gelip ‘Bir ihtiyacınız var mı diye sorması çok çarpıcıydı. Şimdi sorulsa bu soru, ‘Evet bir ihtiyacımız var, keşke bir Türker İnanoğlu daha olsaydı’ derdim" ifadelerini kullandı.

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“SİNEMAYI KAYBETTİK"

Tören sonrasında konuşan oyuncu Kerem Alışık, “Sinemayı kaybettik. Hem çok önemli bir ismi, hem Türk sinemasıydı Türker Ağabey. Sinemaya bir yaşam, yaşama da bir sinema sanatı verdi. Aile dostumdu, baba yarısıydı, anne ve babamdan sonra benimle hep ilgilenen, dertleştiğim, konuştuğum, sıcak ve samimi bir insandı" dedi.

“O BAY SİNEMA"

Hülya Koçyiğit, “Hepimizin ağabeyi oldu. O ‘Bay Sinema’. Heyecanı, sinema için duyduğu inanç, kendine olan inancı, mutlaka sorunların üzerinden gelebileceğine olan inancı, hepimize bir araya toparlayabilme, beraber hareket etmemizi sağlayan bir yapısı vardı. Gerçekten beni çok etkilemiştir" dedi.

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“18 SENEDİR BERABER ARKA SOKAKLARDA YÜRÜYORDUK"

Oyuncu Zafer Ergin, 18 senedir beraber arka sokaklarda yürüyorduk, o vazgeçti. Büyük bir kayıp ama büyük bir kaybın arkasından bıraktığı her şey de kendisine yakışır büyüklükte" dedi.

“TÜRK SİNEMASI BABASINI KAYBETTİ"

Tamer Karadağlı, “Türk sineması babasını kaybetti. Türk sinemasına katmış olduğu değerler sıralamakla bitmez. Biz ara ara araşırdık. Bir anda arardı beni, ‘Ne haber, ne yapıyorsun’ diye. En son beni genel müdürlüğümü tebrik etmek için aramıştı, son konuşmamız da o oldu" dedi.

CENAZE TÖRENİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ’NDE DÜZENLENDİ

TİM Show Center’da düzenlenen ilk tören sonrasında İnanoğlu’nun naaşı Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde getirildi. Buradaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile birlikte İnanoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Türker İnanoğlu’nun cenazesi defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı’ndaki aile kabristanına götürüldü.

“TÜRKİYE’DE VİDEO ÇAĞINI BAŞLATAN İSİMLERDENDİ”

Bay Sinema’ Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936'da Karabük'te dünyaya geldi. 1960 yılında ‘Erler Film’ film yapım şirketini kuran İnanoğlu, Yeşilçam’ın birçok önemli ismiyle de çalıştı ve 200’ün üzerinde filmin yapımına imza attı. 1979 yılında kurduğu Ulusal Video Film Anonim Şirketi ile Türkiye’de video çağını başlatan isimlerden biri olan İnanoğlu, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımını da başlattı. İnanoğlu, bir dönem Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan ATV’nin de yönetim başkanlığını da yapmıştı. Beyoğlu Atlas Sineması ve Şişli Kent Sineması’nın da sahibi olan İnanoğlu 2005 yılında ise TİM Show Center’ı açmıştı.