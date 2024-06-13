Türk polisi deşifre etti! Uyuşturucu baronlarına 'Çiçek' operasyonu

Türk Escobarlar nasıl çökertildi? Baronlara neden çiçek ismi verildi? Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek bu operasyonlara neden önem verdi? İşte operasyonların tüm detayları...

Uyuşturucu trafiğinin zincirini gösteren Nihat Uludağ, "Barona uluşabilmek çok zor. Ona ulaşabilmek için zincirinin tüm halkalarını deşifre etmek gerekir. Muazzam zincir operasyonun da ne kadar zor olduğunu anlatıyor." dedi.

"ZOMBİ VE ŞEYTAN GÖREN VAR"

"Dünyada en büyük 10 tane baron varsa, bunlar ilk 5'te yer alıyor." diyen Nihat Uludağ, "Milyonlarca genci zehirliyorlar. Basit bir kimyasalla yapılıyor, uyuşturucu haline getiriyor. Çok hızlı yayılıyor. Gençlerin bir çoğu sinir krizi geçirip hayatını kaybediyor. Zombi gören var, şeytan gören var..." ifadelerini kullandı.

BARONLARA ÇİÇEK İSMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin muazzam bir çalışma yaptığını belirten Uludağ, "Operasyonda baronlara çiçek ismi verdi. Lale, orkide, sümbül, papatya... Ekipler operasyonda herhangi bir sızıntı olmaması için böyle bir karar aldı." dedi.

Haberin Devamı

TÜRK POLİSİ DEŞİFRE ETTİ

Operasyonun 10 ay sürdüğünü aktaran Nihat Uludağ, "Asla bir baron uyuşturucu sevkiyatına karışmaz, uyuşturucuya el sürmez. Baron da olsanız, bu organizasyon için bir temas kurmanız gerekiyor. Baronlar da kendi aralarında iletişim için ByLock benzeri bir program geliştirmişler. Dünya polisi bu programlardaki deşifreleri yapamadı, Türk polisine verdi. Ekipler operasyonu fiziken de delillendirdi. İşte baronların bittiği an bu oldu." şeklinde konuştu.

TÜRK POLİSİ DEŞİFRE ETTİ

Operasyonun 10 ay sürdüğünü aktaran Nihat Uludağ, "Asla bir baron uyuşturucu sevkiyatına karışmaz, uyuşturucuya el sürmez. Baron da olsanız, bu organizasyon için bir temas kurmanız gerekiyor. Baronlar da kendi aralarında iletişim için ByLock benzeri bir program geliştirmişler. Dünya polisi bu programlardaki deşifreleri yapamadı, Türk polisine verdi. Ekipler operasyonu fiziken de delillendirdi. İşte baronların bittiği an bu oldu." şeklinde konuştu.

HAKAN AYIK (REİS)

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde 02.11.2023 tarihinde

55 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir.

Haberin Devamı

Bu şahıslara ait 75 adet taşınmaz, 40 adet lüks araç, 25 adet şirket olmak üzere ortalama 5.5 Milyar TL civarında malvarlığına el koyulmuştur.

MERT (ORHAN) ÜNGAN

İbrahim KURTAR, Recep ÖZYILDIZ, Aydın RAZAKİ

MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde bu şahıslara ait 200 adet taşınmaz, 85 adet lüks araç 30 adet şirket olmak üzere ortalama 11 Milyar TL civarında malvarlığına el koyulmuştur.

ÜRFİ ÇETİNKAYA

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 şahıs ve 54 şirkete ait ortaklık payları, bankacılık varlıkları, 289 adet taşınmaz mal varlıkları ve 55 adet motorlu araçları olmak üzere yaklaşık 20 MİLYAR TL tutarında mal varlığına el koyulmuştur.

ABDULLAH ALP ÜSTÜN- JOSEPH JOHANNES LEIJDEKKERS

MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde 45 adet taşınmaz, 25 adet lüks araç, 5 adet şirket olmak üzere ortalama 2.5 Milyar TL civarında malvarlığına el koyulmuştur.

Haberin Devamı

Taşınmaz: 609

Lüks Araç: 205

Nakit Para: 39 Milyar Lira