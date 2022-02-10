Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) hakkında flaş açıklama!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkında skandal ifadelerde bulunmasının ardından tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, “Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı silah zoruyla bir Helen Adası yapabilmek amacıyla devreye koyduğu EOKA terör örgütü, 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı saldırıları başlatırken; halkımız tamamen savunmasız bir şekilde katlediliyor, köylerimiz ateşe veriliyor, insanlarımız göç ediyordu. Halkımızı bu saldırılara karşı koruyabilmek amacıyla Mukavemet Birliği, Volkan ve 9 Eylül direniş örgütleri oluşturulurken; bu direniş örgütlerinin tek çatı altında birleşmesiyle de 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) oluşturulmuştur. Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan TMT, bir saldırı örgütü değil; Rum katillerin saldırılarına ve katliamlarına karşı halkımızı savunan ve koruyan bir direniş örgütüdür” dedi.

“TMT OLMASAYDI KIBRIS BİR HELEN ADASI OLACAKTI”

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasının devamında, “TMT öncülüğünde verilen destansı bir direniş sonrası halkımız, 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olmuştur. Ama ne var ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ‘Enosis’e bir sıçrama tahtası’ olarak değerlendiren Rum liderliği, hazırladığı Akritas Planı doğrultusunda, halkımızı yok edebilmek ve Enosis politikasını gerçekleştirebilmek amacıyla 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel saldırılarını başlatmıştır. Bu saldırılara karşı TMT yine büyük bir direniş gösterirken; TMT'nin neferleri, halkımızın evlatları Türklüğün onur ve şerefini korumak, Enosis’i önlemek uğruna hayatını kaybetmiştir. Vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizi unutmak mümkün değildir. TMT olmasaydı, 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşmamız mümkün olmayacak ve Kıbrıs bir Helen Adası olacaktı. Bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda özgür ve egemen olarak kendi devletimizin çatısı altında yaşıyorsak bunu, TMT’ye, şehitlerimize ve anavatan Türkiye'ye borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, KKTC halkının mücadele ve direniş azmini oluşturan TMT'ye yönelik çirkin ve gerçek dışı iddiaların amacının, KKTC’nin mücadelesini zarara uğratmak ve karalamak olduğunu belirterek, “Rum iş birlikçisi ajan-provokatörler ile kendini bilmezlerin bu çirkin saldırılarına karşı seyirci kalacak değiliz. TMT ile halkımızın evlatlarını ve şehitlerimizi, ‘suikastçı ve katil’ olarak suçlayanlara karşı, gereken mutlaka yapılacaktır. TMT, Kıbrıs Türk halkıdır. TMT, ulusal mücadelemizdir. TMT, direniş ruhumuz ve azmimizdir. TMT'den ve şehitlerimizden aldığımız güç ve ilhamla mücadelemize devam edeceğiz. Ulusal direnişimizde toprağa giren TMT'nin adsız neferleri, halkımızın evlatları ve tüm şehitlerimiz rahat uyuyun. Aziz hatıralarınızı, kimsenin kirletmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır” dedi.