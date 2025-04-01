Türk mühendislerin geliştirdiği ürünler Hannover'de sergileniyor

Hannover'de 78. Hannover Messe Fuarı'na (Hannover Sanayi Fuarı) katılan Türk sanayi şirketleri “Dijitalleşme, yapay zekayla sanayi dönüşümü ve Endüstri 4.0” vizyonu kapsamında son teknolojik ürünlerini sergiliyor.

Türk şirketlerinin yeni ürünlerini ve projelerini uluslararası tedarikçilere ve katılımcılara tanıtma fırsatı bulduğu fuara, Türkiye'nin son yıllarda sanayide ulaştığı kalite damga vuruyor.

İleri otomasyon ve dijitalizasyon, robotik ve hidrojen alanındaki gelişmelerin ön plana çıktığı fuara Türkiye'den katılan şirketler, yeni trendleri yerinde görme fırsatı da buluyor.

Dijitalleşme ve yapay zeka ile güçlendirilmiş otomasyon teknolojilerinin de öne çıktığı fuarda, dünyanın 60 ülkesinden 4000’den fazla şirket robotik, tesisat, elektronik, kuantum teknolojileri, makine mühendisliği, enerji üretimi ve dönüşümü alanlarındaki yeniliklerini sergileme fırsatı buluyor.

4 Nisan’da sona erecek fuarda, “Geleceği teknoloji ile şekillendirmek” ve “Yapay zeka ve sanayi dönüşümü”” vizyonu kapsamında gelecek dönemde sanayide maliyet ve kaynaklar açısından verimliliğe odaklanan ve üretim sürecinde yenilikler sunan “yapay zeka ile güçlendirilmiş yenilikçi sanal asistanlar” da tanıtılıyor.

Haberin Devamı

Türkiye’nin sanayi şirketleri fuarda, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler sunan ürünleriyle dikkati çekmeye devam ediyor.

Sanayiyi Türkiye’nin ekonomik büyümesinin ana taşıyıcısı haline getirme hedefinde olan Türk sanayiciler, Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Almanya’dan gelen konuklara yenilikleri ve ürünlerini tanıtıyor.

Türk sanayi sektörü, fuarda, Türkiye’nin yakın çevreden tedarik etme trendinde Avrupa’nın üretim üssü olma potansiyeli olduğunu da gösteriyor.

Fuarda, karbon çözümleri, dijital enerji ve enerji verimliliği, e-mobilite, şarj altyapısı, hidrojen ve yakıt hücreleri, atık ısı çözümleri, depolama teknolojileri, otomasyon ve sensör teknolojileri, kablosuz internet & 5G'ye yönelik son teknolojik ürünler de fuarda vitrine çıkarılıyor.

Makine mühendisliği, elektrik ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketlerin yüksek performanslı ve sürdürülebilirlik endüstri için çözümler sunulduğu fuarda, döngüsel ekonomi, yapay zeka ve makine öğrenimi, sürdürebilirlik ve sanayi 4.0 gibi 19 farklı alanda etkinliklerle sanayideki dönüşüm masaya yatırılıyor.

Haberin Devamı

Alman ekonomisinin ve küresel ekonominin buluşma noktası olacak fuara, Teknopark İstanbul’dan startuplar da katılıyor.

“BAŞARMAMIZ GEREKEN, SANAYİMİZİ KÜÇÜLTMEDEN TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine, fuarın sanayi ürünleri konusunda 78 yılı aşkın süredir Almanya'nın ve dünyanın en büyük buluşma merkezi olduğunu söyledi.

Bu yıl fuarda, Türkiye’yi 61’i milli katılım ve 67’i müstakil olmak üzere 130’a yakın Türk şirketiyle 5 ayrı salonda temsil ettiklerine dikkati çeken Avdagiç, “Gerçekten bu fuar hem Avrupa'nın tüm sanayisine ulaşmak için ve buraya gelen potansiyel alıcılarla bir araya gelmek için önemli bir kesişim noktası. O anlamda bizim için de bütün katılımcılar için de yüksek katma değer sağlayan bir fuar.” dedi.

Haberin Devamı

Avdagiç, Türkiye'nin sanayisinin hala yükselme trendinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Bizim yapmamız ve başarmamız gereken sanayimizi küçültmeden Türkiye'yi büyütmek. Büyüyen Türkiye için de sanayinin payını mutlaka yüzdesel olarak yukarıya çıkarmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu itibarıyla da birtakım üretimle ilgili yetkinlikleri asla elinden kaçırmaması gerekiyor. Hem savunma sanayi açısından hem de yurt içindeki yetkinliklerin üretiminin risksiz şekilde devam etmesi için Türkiye'nin sanayi konusunda mutlaka belli birikimleri, kabiliyeti ve üretimi yapıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim bütün amacımız, bütün bu uluslararası fuardaki katılma organizasyonundaki en büyük motivasyonumuz, Türkiye'deki üreticileri yurt içinde daha güçlü hale getirmek için hem yurt içindeki ihtiyaçları karşılamaları ama bağlı olarak rekabetçilerini, teknolojilerini ve kabiliyetlerini artırmak için de yurt dışı pazarlarda açılmaları sağlamak. Burası da onun için en önemli platformlardan biri."

Haberin Devamı

Türk şirketlerinin uluslararası fuarlara katılması için Ticaret Bakanlığının çok ciddi katkılarda bulunduğuna vurgu yapan Avdagiç, fuar teşvikleri kapsamında milli katılımla fuarda harcanan bütçenin yaklaşık üçte ikisinin bakanlık tarafından iade edildiğini söyledi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bakanlığın yurt dışında depo açma, markalaşma ve pazarlama yapmak isteyen Türk şirketlerine destekleri olduğunu belirterek, “Dolayısıyla devletimizin yurt dışına açılıma konusunda faaliyet gösteren firmalara ciddi destekleri var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türk firmalarının artan sayıyla bu fuarda görmek istiyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte burada elde edilecek başarılı sonuçlara bağlı olarak daha çok Türk firmasıyla daha etkili bir şekilde burada bulunma imkanı bulacağız. Bütün temennimiz bu.” diye konuştu.

Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan da fuarda Türk şirketlerinin stantlarını gezdiğini belirterek, “Firmalarımızı gezerken aslında Türkiye'mizin gücünü de görüyoruz. Bunlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Hannover Sanayi Fuarı’nın marka bir fuar olduğunu hatırlatan Arıkan, fuara katılan Türk şirketlerinden bilgi aldıklarını ve vize gibi karşılaştıkları sorunları dinlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Arıkan, sanayinin bir ülke ekonomisi için önemine dikkati çekerek, “Türk şirketlerinin bazılarının yüzde 90 oranında Avrupa'ya ihracat yaptıklarını görüyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Ülkemiz ekonomisinin, sanayisinin, ticaretinin nerelere geldiğini de gösteriyor.” dedi.