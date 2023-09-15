Türk mühendislerden yerli meteoroloji balonu atağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Diyarbakır, Adana, Erzurum ve Kayseri’de atmosfere gönderilen Radyosondeler, basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar gibi hava durumu tahminleri alarak 9 ildeki istasyonlara bildiriyor. Sıcaklık, basınç ve nem değerleri sensörler aracılığı ile ölçülüyor. Atmosferde yapılan bu ölçümler uydu verileriyle birleştirilerek hava durumuyla ilgili doğru tahminlerin yapılmasında, hava tahmin modellemelerinin oluşturulmasında, atmosfer ve iklim değişiklikleriyle ilgili araştırmalarda kullanılıyor.

Türk mühendisler tarafından dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli meteoroloji balonları üretilmeye başlandı. Mühendisler, meteoroloji balonlarını Ankara Üniversitesi Teknokent’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün destekleriyle üretiyor. İnşaat Mühendisi Murat Meral, ürettikleri meteoroloji balonlarını hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Meral, meteorolojik balonları yerli sistemlerle ürettiklerini söyledi.

“Atılan bu balonlarla atmosferin haritası çıkartılıyor”

İnşaat Mühendisi Murat Meral, meteorolojik sistemlerin yerli ikamelerini Ankara Üniversitesi Teknokent’te ürettiklerini ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Meteorolojik gözlem sistemleri içerisinde çok farklı enstrümanlar var. Radiosonde bunlardan birisi. Helyum ya da hidrojen ile şişirilen balonun yerden 90 dakika boyuna yükselmesiyle beraber 35 bin irtifada patlıyor. Geçen sürede havadaki rüzgar, nem, sıcaklık ve basınç bilgilerini yerdeki istasyona raporlanıyor. Meteorolojik hadiselerin belli algoritmalarla tespiti için tüm dünyada aynı anda atılan balonlardır. Atılan bu balonlarla atmosferin haritası çıkartılıyor” dedi.

“Aynı kalitedeki verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hizmetine sunmaktayız”

Meral, meteorolojik balonların 1950’den beri yurt dışından ithal edildiğini hatırlatarak, “Öncelikle Amerika, Finlandiya, Japonya ve Alman sistemler Türkiye’de kurulmuş ve işletilmektedir. Türkiye’de 9 farklı noktada Kıbrıs’ta bir olmak üzere toplam 10 istasyonda bu rasatların kontrolü Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmekte. Yerli ikamesini ürettiğimiz bu sistemi artık tamamen Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildi. Üretimini de Ankara’da gerçekleştirdiğimiz yerli sistemleri üretiyoruz. Aynı kalitedeki verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hizmetine sunmaktayız” ifadelerini kullandı.