Türk Kızılay yeni reklam filmini duyurdu: Kızılay Kolu yeniden yaşatılacak

Kızılay Kolu’nun ‘Kızılay Kulüpleri’ adıyla çocukların bilincinde yeniden yer edinmesini sağlamak amacıyla Kızılay Haftası’nın ana teması bu yıl ‘Kızılay Kolu’ olarak belirlendi. Kızılay Kolu’nun simgesi olan Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan bugüne kadar uzanan duygusal bir yolculuğun hikayesi olarak reklam filmiyle anlatıldı.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İYİLİĞİN HİKAYESİ

Türk Kızılay, yeni reklam filmini duyurarak, filme dair şu açıklamalar yapıldı:

"Nesiller boyunca süregelen iyilik mirasını, hilale adanmış gönüllerin değişmeyen özverisini anlatan ve 1915 yılında seyyar bir Kızılay hastanesinde tedavi gören gencin, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla başlayan bu hikâye, yıllar içinde iyilik elçisi haline gelen gencin iyiliği taşımak için şartları sonuna kadar zorlamasıyla devam ediyor. Kızılay’ın sembolü olan hilal, Kızılay kolluğu ile nesilden nesile aktarılırken, her kuşağın Kızılay ruhunu yaşatmaya nasıl devam ettiği de duygusal sahnelerle işleniyor.1945’in zorlu şartları nedeniyle mağdur olan bir aileye yardım eden Kızılay gönüllüsünün, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleğini vermesiyle devam eden film, 1980’lerde ücra bir köyde yardıma koşan bir diğer Kızılay gönüllüsünün elinden çıkan iyilikle devam ediyor. Reklam filmi, günümüzde bir okulda Kızılay’ı anlatan gönüllünün, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle sona eriyor.”

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TV VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Kızılay Haftası boyunca ulusal televizyon kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanacak olan bu duygusal reklam filmi, 30 Ekim itibariyle 78 saniyelik uzun versiyonuyla, takip eden günlerde ise 45 saniyelik daha kısa şekliyle ekranlarda yer bulacak.

4’ü çocuk, toplam 8 oyuncuyla, İstanbul Sarıyer ve Kemerburgaz’da kurulan beş ayrı platoda, iki günde çekilen reklam filminin yönetmen sandalyesine Arda Erdik oturdu. Yapımcılığını ise Levent Çağıl ve Volkan Orpak üstlendi.

’KIZILAY DÜN VARDI, BUGÜN VAR, YARIN DA VAR OLACAK’’

Kızılay Haftası’nı Kızılaycılığı çok güzel anlatan bir filmle karşılayacaklarını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ‘’Çocukluğumuzda hepimizin Kızılay Kolu olmak gibi bir hedefi vardı, bunun tekrar hayata geçiyor olması bizim için geleceğe yaptığımız yatırım anlamına geliyor. Kızılay dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu ülke ve millet var oldukça var olmaya devam edecek ve biz çocuklarımıza Kızılaycılığı, iyiliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrettiğimiz müddetçe çocuklarımız birbirleriyle daha çok kaynaşıp el ele birlikte çok daha güçlü bir yarın inşa edecek” dedi.

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