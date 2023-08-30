Türk Kanser Derneği'den, Epigenetik Kongresi'ne destek

Türk Kanser Derneği'nden gelen açıklama şöyle:

Türk Kanser Derneği olarak, erken teşhisin hayati önemine vurgu yapmaktayız ve bu amaçla genlerimizin potansiyel yatkınlıklarını anlayarak hastalıklara karşı önlem alabilme fırsatını sunan epigenetik alanındaki çalışmaları desteklemekteyiz.

Aynı zamanda en erken teşhise olanak sağlayan bu çalışma alanından tüm halkımızın en uygun bütçe ile faydalanabilmesini sağlayabileceğimiz için heyecanlıyız.

Bu bağlamda, Nutrigenetik ve Epigenetik Derneği tarafından Doç. Dr. Gülsen MERAL'in başkanlığında düzenlenen, 2-3 Eylül tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Epigenetik Kongresi'ne sponsor olmaktan ve katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.

Türk Kanser Derneği olarak desteklediğimiz ve dernek Başkanımız Burak DURUMAN’ın açılış konuşmacısı olacağı kongre; kronik hastalıklarda bireye özel tedavi yaklaşımlarının genetik, epigenetik, nutrigenetik, mikrobiota ve farmakogenetik gibi alanlardaki bilimsel araştırmalarını ve gelişmelerini ele almayı hedeflemektedir. Moderatörlüğünü Merve ULUSOY BİLGİNER’in üstlendiği, Emeritus Prof. Mustafa CAMGÖZ, Prof. Kenneth WHITE, Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN gibi çok değerli uzmanların yer aldığı kongreye, Revna DEMİRÖREN gibi iş dünyasının önde gelen isimleri de destek vermektedir.

Kongre, epigenetik ve genetik faktörlerin etkileşimini ele alarak, çevresel etkilerin sağlık üzerindeki rolünü de inceleyecek ve katılımcıların bilgi paylaşımını artırmak için interaktif oturumlar sunacaktır.

Uzmanlar, Bilim insanları ve araştırmacılar, epigenetik alanındaki en son gelişmeleri tartışacak ve bu alandaki geleceğe yönelik yol haritasını çizecektir.

Türk Kanser Derneği’nin ücretsiz kontenjanından katılınabilecek kongreye herkesi davet ediyoruz. Uzmanlarımızın ve konuşmacılarımızın deneyimleri, sağlık alanında önemli adımlar atmada size rehberlik edecek.

Kongreye katılım için 0212 238 30 30 numaralı telefondan Türk Kanser Derneği ile iletişime geçebilirsiniz.

Kongre detayları https://epigenetikkongresi23.org adresinde yer almaktadır.