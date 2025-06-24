Türk Hava Yolları, Irak seferlerine yeniden başlıyor

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma nedeniyle Irak Hava Sahası’nın kapalı olmasından dolayı Irak seferlerini gerçekleştiremeyen Türk Hava Yolları (THY) Çarşamba günü itibariyle Irak uçuşlarına yeniden başlayacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)