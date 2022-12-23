Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına havada yakıt ikmali yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı, NATO'ya ait AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı.
23.12.2022 - 12:06 |
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO Güvence Tedbirleri kapsamında yakıt ikmali yaptı." denildi.
📍 Romanya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2022
Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO Güvence Tedbirleri kapsamında yakıt ikmali yaptı.#MSB pic.twitter.com/z2zR3o96C3