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Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına havada yakıt ikmali yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı, NATO'ya ait AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı.

23.12.2022 - 12:06 |
Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına havada yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO Güvence Tedbirleri kapsamında yakıt ikmali yaptı." denildi.

 

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