GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürk gemisi Odesa'da vuruldu: Dışişleri'nden açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Türk gemisi Odesa'da vuruldu: Dışişleri'nden açıklama geldi

Türk gemisi Odesa'da vuruldu: Dışişleri'nden açıklama geldi

12.12.2025 - 20:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Türk gemisi Odesa'da vuruldu: Dışişleri'nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar gördüğünü, Türk vatandaşlarının zarar görmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na bugün düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait yabancı bandıralı bir geminin zarar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, saldırının Karadeniz’de savaşın yayılma riskine ve seyrüsefer güvenliği konusundaki endişelerin haklılığına işaret ettiği vurgulandı.

Bakanlık, ilk bilgilere göre gemideki personel ve TIR şoförlerinin tahliye edildiğini, saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden Türk vatandaşı bulunmadığını bildirdi. Odessa Başkonsolosluğu’nun süreci yakından takip ettiği ve vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının ivedilikle sona erdirilmesinin önemine dikkat çekilerek, Karadeniz’de tırmanmanın önlenmesi amacıyla seyrüsefer güvenliği ile enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik düzenleme yapılması çağrısı yinelendi.

Güncel Haberler

Kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı
#Gündem

Kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı

Burdur'da gökyüzündeki bilinmeyen ışık paniğe neden oldu: Gerçek göktaşı çıktı
#Gündem

Burdur'da gökyüzündeki bilinmeyen ışık paniğe neden oldu: Gerçek göktaşı çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında, Bostancılar Göleti'nde görüntülendi
#Gündem

Nesli tükenme tehlikesi altında, Bostancılar Göleti'nde görüntülendi