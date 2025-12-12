Türk gemisi Odesa'da vuruldu: Dışişleri'nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na bugün düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait yabancı bandıralı bir geminin zarar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, saldırının Karadeniz’de savaşın yayılma riskine ve seyrüsefer güvenliği konusundaki endişelerin haklılığına işaret ettiği vurgulandı.

Bakanlık, ilk bilgilere göre gemideki personel ve TIR şoförlerinin tahliye edildiğini, saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden Türk vatandaşı bulunmadığını bildirdi. Odessa Başkonsolosluğu’nun süreci yakından takip ettiği ve vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının ivedilikle sona erdirilmesinin önemine dikkat çekilerek, Karadeniz’de tırmanmanın önlenmesi amacıyla seyrüsefer güvenliği ile enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik düzenleme yapılması çağrısı yinelendi.