GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

07.06.2025 - 17:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşının, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi.

Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu.

Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.

Güncel Haberler

Ukrayna dünyaya duyurdu: Rus savaş uçağı düşürdük
#Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Rus savaş uçağı düşürdük

İstanbul'da acemi kasap alarmı! 814 kişi kurban keserken yaralandı
#Gündem

İstanbul'da acemi kasap alarmı! 814 kişi kurban keserken yaralandı

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
#Gündem

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti